Tổng Bí thư dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH

(VTC News) -

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình và UBND phường Ba Đình (Hà Nội) vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Hiển)

Tại hội nghị, cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình được nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử của 7 người ứng cử đang cư trú trên địa bàn phường.

Gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Lâm Hiển)

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, cả 7 đồng chí đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Các đồng chí đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận, tại nơi cư trú, các đồng chí luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với 7 người ứng cử. Cử tri đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng những quyết sách chiến lược được hoạch định tại Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng, hùng cường.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Lâm Hiển)

Thay mặt những người ứng cử, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình; khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để mỗi ứng cử viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy, tận tâm, tận lực phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

Khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI cam kết sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri và Nhân dân.

Đồng thời, các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc và đem lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân.