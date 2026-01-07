Giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Tân Cương ứng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Chiều 7/1, Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 1 nhân sự là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; thông báo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử.

Tiếp đó, thư ký hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để các cử tri tham gia đóng góp ý kiến.

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, hội nghị thực hiện biểu quyết đối với nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với tỷ lệ nhất trí 100%.

Các cử tri nơi Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa công tác biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%.

Cũng trong chiều 7/1, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 500 người. Trong đó, dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Theo định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khoảng 80-90 đại biểu Quốc hội khóa XVI là Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15/3/2026.