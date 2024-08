Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Công an TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 17/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Công an Nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới cho Công an TP.HCM. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đại diện đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn huân chương danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho lãnh đạo Công an TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và lực lượng Công an TP.HCM đạt được trong thực hiện di chúc của Bác Hồ; chúc mừng 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và Công an TP.HCM đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Chủ tịch Hồ chí Minh trước lúc đi xa để lại cho toàn Đảng, toàn dân bản di chúc thiêng liêng, lịch sử. Chỉ hơn 1.000 chữ nhưng di chúc làm sáng tỏ những vấn đề cốt yếu của xây dựng Đảng, quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, định hướng toàn diện sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước và tại TP.HCM đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, an ninh Nhân dân. 55 năm lực lượng Công an Nhân dân.

Trong đó có Công an Nhân dân TP.HCM không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết sức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lực lượng công an đã khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu bứt phá, tăng tốc sớm về đích thực hiện thành công Nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Trong bối cảnh thách thức đan xen thuận lợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP.HCM tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cùng với đó chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Chúng ta tin chắc rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an TP.HCM gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, cùng toàn Đảng toàn dân ta xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Kiên quyết, kiên trì, phòng chống tham nhũng, gắn liền với tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần gũi, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, lực lượng Công an TPHCM dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vẫn trung thành với Đảng, với Nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở TP.HCM trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, những chiến công của Công an TP.HCM là không thể kể hết, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, dũng cảm, sáng tạo của lực lượng công an thành phố. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là kết tinh của những phẩm chất quý giá vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

"Tôi tin rằng Công an TP.HCM sẽ nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, để chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt tôi biết ơn đồng bào TP.HCM giúp đỡ để Công an TP.HCM đạt được thành tích đáng tự hào này. Chúng ta mãi biết ơn sự hy sinh thầm lặng những cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...", Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên nói.