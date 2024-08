Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: CAND là 'thanh bảo kiếm' sắc bén, 'lá chắn thép' vững chắc

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập tại thư gửi Hội thảo khoa học quốc gia "55 năm Công an Nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: VGP)

Nhân kỷ niệm 55 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đến các đại biểu tham dự Hội thảo và các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta. Là người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân, Người đã dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Công an Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với Sáu điều dạy về "Tư cách người Công an cách mệnh", những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thiêng liêng đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

"Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhưng cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân do đó cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải ra sức học tập, rèn luyện để thực sự là lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết trong thư.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an phải gương mẫu đi đầu cùng với toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Hội thảo khoa học sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử, ý nghĩa và tầm vóc thời đại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý trong thực hiện Di chúc của Người.

Cùng đó, Hội thảo khoa học sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí và qua các đồng chí, gửi lời chúc thắng lợi đến toàn thể lực lượng Công an Nhân dân anh hùng của chúng ta. Chào thân ái và quyết thắng!", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thư.