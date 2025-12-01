Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đúng 10h, đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith ra tận cửa xe nồng nhiệt chào đón và mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự và hai nhà lãnh đạo giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và dự cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane sau gần 8 năm liên tục tổ chức tại Hà Nội.

Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng diễn ra trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới của mỗi nước đầu năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai nước khi cùng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 50 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao có mặt tại lễ đón.

Đây là các dấu mốc quan trọng với mỗi nước nhưng cũng in dấu những bước trưởng thành của quan hệ anh em Việt - Lào, được thử thách qua khói lửa chiến tranh, qua các cuộc đấu tranh trường kỳ gian khó đến công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước của hai dân tộc, để từ đó định hình mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Với những ý nghĩa đó, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ mẫu mực vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của mỗi nước và cả khu vực; đúng như tinh thần mà các Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước từng khẳng định: "Không một thế lực nào có thể chia rẽ mối quan hệ Việt Nam - Lào".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh.

Trước đó, ngay sau khi đến Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh.