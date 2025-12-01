Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vientiane, bắt đầu các hoạt động thăm cấp Nhà nước tới Lào

Sáng nay 1/12 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm Cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane

Đón đoàn tại sân bay có đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào, Đại sứ Lào tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào.

Trên cơ sở tin cậy chính trị sâu sắc, thời gian gần đây quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước ghi nhận những bước phát triển tích cực với kim ngạch thương mại song phương 10 tháng qua đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 50,4% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Lào.

Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của Lào; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa.

Song song với hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên đang nỗ lực tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, gia tăng kim ngạch thương mại, thúc đẩy kết nối hạ tầng và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đến nay, nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, viễn thông, hạ tầng… đang mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Lào và lợi ích chung của hai nước.

Hiện Việt Nam và Lào cũng đang tích cực phối hợp triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông, năng lượng, tạo thuận lợi cho giao thương, đầu tư và thúc đẩy liên kết khu vực.