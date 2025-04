Tổng Bí thư: Binh chủng Tăng thiết giáp phải thật sự là lực lượng đột kích mạnh

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến thăm và kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 201- Binh chủng Tăng thiết giáp.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Lữ đoàn xe tăng 201 - Binh chủng Tăng thiết giáp

Ngày 25/10/1973, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Lữ đoàn xe tăng 201, trên cơ sở phát triển lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị từ Trung đoàn xe tăng 201, nhằm chuẩn bị cho chủ trương đánh lớn, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong những trận quyết chiến chiến lược.

Từ đó đến nay, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực tham gia có hiệu quả xây dựng cơ sở chính trị, kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương; Lữ đoàn cũng tham gia và luôn hoàn thành xuất sắc các cuộc hội thao, hội thi do Binh chủng và Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đặc biệt, đội tuyển xe Tăng Việt Nam tham gia Hội thao quân sự Quốc tế tại Liên bang Nga với lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn đã đạt thành tích xuất sắc, huy chương Bạc năm 2019, huy chương Vàng năm 2020. Năm 2022, Đội tuyển Xe tăng của Binh chủng lần đầu tiên được lọt vào Vòng Bán kết dành cho các đội mạnh; các kíp xe của Việt Nam thi đấu với nỗ lực và quyết tâm cao, kết quả bắn các loại súng, pháo đã tiêu diệt 21/24 mục tiêu, sau đội tuyển Liên bang Nga…

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 201 - Binh chủng Tăng thiết giáp.

Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Binh chủng Tăng thiết giáp - “Quả đấm thép” trong đội hình binh chủng hợp thành của Quân đội tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975.

Qua thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Tổng Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống đơn vị trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang trong thời kỳ biến đổi có tính chất thời đại, những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa an ninh toàn cầu.

Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu, trong giai đoạn cách mạng mới, Binh chủng Tăng thiết giáp và các đơn vị quân đội phải kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả trong Binh chủng.

Quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc đối tượng, đối tác, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, để từ đó có nhận thức đúng, có quyết tâm cao và nỗ lực lớn trong thực hiện và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm được giao, cả thường xuyên và đột xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Binh chủng Tăng thiết giáp phải nỗ lực phấn đấu, cùng với toàn quân tính toán thời gian, tận dụng mọi thời cơ không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Binh chủng Tăng thiết giáp phải thật sự xứng đáng là lực lượng đột kích mạnh của Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật, khí tài có trong biên chế, nhất là trang bị kỹ thuật mới. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, huấn luyện trên địa hình mới, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư đề nghị phải thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Binh chủng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm; cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kỹ, chiến thuật giỏi, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ.

"Các cấp phải chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030; sau Đại hội, nhanh chóng hoàn chỉnh, ban hành, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch công tác để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Phải xây dựng đơn vị theo đúng phương châm xuyên suốt mà Bác Hồ từng chỉ huấn, đó là Bộ đội phải là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, để Quân đội phát triển toàn diện về quân sự, chính trị và kinh tế” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, kiện toàn, xây dựng tổ chức biên chế thật sự tinh, gọn, mạnh, phù hợp với nghệ thuật quân sự, vũ khí trang bị, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, giữ nghiêm kỷ luật; chăm lo bảo đảm tốt đời sống bộ đội và công tác chính sách.

Bên cạnh đó, trên cơ sở khai thác có hiệu quả và làm chủ trang bị kỹ thuật mới, cần phải tập trung vào cải tiến, nâng cao chất lượng trang bị kỹ thuật, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm để đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.