Tóm gọn nữ 'đạo chích' 4 lần mở trộm két sắt, cuỗm 350 triệu đồng

(VTC News) -

Một lãnh đạo Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phá nhanh vụ trộm cắp tài sản, tóm gọn nữ "đạo chích" sau hơn 4 giờ gây án.

Trước đó, sáng 4/10, Công an xã Chí Minh nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.K. về việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ trộm cắp số tiền 250 triệu đồng trong két sắt.

Nữ "đạo chích" Lê Thị Thủy tại cơ quan công an.

Khẩn trương truy vết điều tra, Công an xã Chí Minh bắt giữ kẻ gây ra vụ trộm cắp trên là Lê Thị Thủy (SN 1991, trú tại thôn 5, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận lợi dụng việc chủ nhà sơ hở đã 4 lần thực hiện hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản của anh K. với tổng số tiền 350 triệu đồng để trong két sắt ở phòng ngủ. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Thủy nạp vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng.