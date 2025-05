Nữ 'đạo chích' bị bắt sau 3 tiếng đồng hồ cuỗm tài sản ở tiệm vàng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) đang củng cố hồ sơ để xử lý M.T.Y.N. (SN 1993, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, sáng 7/5, N. chạy xe máy đến tiệm vàng Vĩnh Trinh do bà H. (trú thôn Cây Sanh, xã Tam Dân) làm chủ, để giao dịch vàng.

N. bị bắt giữ sau 3 tiếng đồng hồ trộm cắp. (Ảnh: C.A)

Tại đây, N. được chủ tiệm đưa cho xem 1 lách vàng 610 (2,8 chỉ) và 1 nhẫn vàng 610 (7,3 phân). Lợi dụng lúc bà H. không để ý vì bận tiếp một khách khác, N. đã nhanh chóng lấy số vàng trên rồi rời khỏi cửa hàng. Tổng giá trị tài sản N. chiếm đoạt khoảng 26 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tam Dân đến hiện trường để thu thập thông tin, khẩn trương xác minh, xác định đối tượng nghi vấn để triển khai công tác truy tìm.

Sau 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xác định đối tượng trộm cắp tài sản là M.T.Y.N. và khẩn trương tiếp cận, đưa về trụ sở Công an xã để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, M.T.Y.N. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.