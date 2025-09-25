Viettel: Chắc chắn duy trì mạng lưới trong và sau bão Ragasa

(VTC News) -

“Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin hiện nay không chỉ đảm bảo liên lạc, mà còn đáp ứng việc điều hành và các dịch vụ thiết yếu trên môi trường số. Nhận thức được tầm quan trọng này, Viettel đảm bảo mạng lưới có khả năng chống chịu thiên tai và sẵn sàng các phương án khôi phục, ứng cứu tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão”, Thượng tá Nguyễn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phụ trách hoạt động vận hành khai thác viễn thông, cho biết.

Dự kiến ngày 25/9, bão Ragasa đi vào vịnh Bắc Bộ, đổ bộ Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9 (vùng tâm bão có thể đạt cấp 10-11) và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp ở Tây Bắc Bộ. Tuy bão suy yếu khi đổ bộ, nhưng có nguy cơ gây mưa lớn ở Bắc Bộ, từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ gây ngập, lũ quét.

Trước tình hình này, Viettel đã triển khai các biện pháp ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ mạng lưới và đảm bảo dịch vụ ổn định cho khách hàng. Tại 7 tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp – gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, Viettel tổ chức rà soát, kiểm tra các trạm BTS, sẵn sàng hơn 2.000 máy phát điện và hàng triệu km cáp quang, đồng thời kiên cố toàn bộ các cột anten, hạ tải trọng, cố định tuyến cáp, nâng cấp nguồn truyền dẫn và bổ sung thêm ắc quy tại các trạm để tăng cường khả năng chống chịu trong trường hợp mất điện lưới.

Viettel cũng đã thực hiện đánh giá các tỉnh và khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, dự báo có mưa lớn để đảm bảo phương án ứng phó tại chỗ tại các khu vực sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Để hỗ trợ các đơn vị Quân đội thực hiện công tác ứng cứu thông tin và tìm kiếm cứu nạn, Viettel đã chuẩn bị hệ thống điện thoại vệ tinh, xe phát sóng cơ động cùng các giải pháp đặc biệt như drone để kết nối cáp quang qua các vùng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở.

Đến nay, hơn 500 đội ứng cứu thông tin với trên 1.200 nhân sự được điều động từ khắp các tỉnh/thành phố trên cả nước, sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Ragasa. Các đội này được tổ chức theo nhóm chuyên môn cụ thể như trạm BTS, cố định băng rộng và cơ điện, đảm bảo xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Trong một năm trở lại đây, Viettel đã thực hiện kiên cố hạ tầng mạng viễn thông, đảm bảo nhiều hướng kết nối dự phòng cho mỗi vùng. Phần lớn các tuyến cáp là cáp kiên cố, có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các trạm trọng yếu trong tuyến truyền dẫn đều đảm bảo khả năng vận hành không cần điện lưới trong thời gian dài.

Cùng với các giải pháp tại hiện trường, hàng loạt các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã được Viettel triển khai. Hệ thống điều hành ứng cứu thông tin và cứu nạn trong thiên tai do chính các kỹ sư Viettel xây dựng, giúp cập nhật theo thời gian thực tình trạng mạng lưới khi trong bão, loại bỏ 100% báo cáo thủ công.

Với việc ứng dụng AI, thông tin hiện trạng mạng lưới được cập nhật liên tục, hiển thị thông suốt từ chỉ huy đến nhân sự làm trực tiếp giúp giảm đáng kể thời gian khắc phục sự cố, trung bình thời gian khôi phục dịch vụ nhanh hơn trước đây 30%. Cùng với đó, Viettel tiếp tục sử dụng hệ thống ZDT, SON, XO để tự động cân bằng tải tự động, giảm nghẽn, tự động thay đổi góc cụp/ngẩng của anten để tối ưu vùng phủ 4G.

Tất cả những hành động này khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Viettel trong việc giữ vững mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định, mang lại sự an tâm cho hàng triệu khách hàng ngay cả trong tâm bão.