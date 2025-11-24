Toàn cảnh phía Đông Gia Lai ngập cục bộ trở lại do mưa lớn trong đêm

Gia Lai ngập cục bộ trở lại do mưa lớn trong đêm.

Ghi nhận ngày 24/11, nhiều khu vực ở Gia Lai ngập cục bộ khi nước sông Hà Thanh dâng cao do mưa lớn ở thượng nguồn.

4 khu phố 1, 2, 3, 4 trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc và các khu vực Diêu Trì, Canh Vinh đều đang ngập. Tuy nhiên lượng mưa không lớn nên nước cũng rút nhanh.

Nước dâng nhanh cục bộ nên một số ngôi nhà tại vùng trũng thuộc phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) lại tái ngập trên đầu gối.

Người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đi lại bằng xuồng vào sáng 24/11.

Ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi, phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, khoảng 19h hôm qua nước bắt đầu dâng trước cửa nhà, đến 3-4h sáng thì lên nhanh gần tới đầu gối, tràn vào sân.

Nhiều người dân tại các khu vực trũng than thở: Tối qua vừa mới dọn dẹp nhà cửa do đợt lũ trước xong thì nước lại lên, giờ chán nản không muốn dọn nữa.

Cùng ngày, ghi nhận trên quốc lộ 1D, tuyến đường biển nối Gia Lai Đắk Lắk có đến hơn 10 điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Gia Lai thông tin: Đêm qua, do ảnh hưởng của gió đông kết hợp không khí lạnh, khu vực ven biển huyện Phù Cát và Vân Canh (cũ) có mưa giông mạnh. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm xấp xỉ 100 mm. Nước sông Hà Thanh vì thế dâng lên nhanh chóng, gây ngập cục bộ vùng hạ lưu.

Hiện nay, nước từ thượng nguồn của sông Hà Thanh đang đổ về rất nhanh, dự báo chiều tối và đêm nay mực nước có khả năng dâng cao và gây ngập sâu trong diện rộng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, UBND xã Tuy Phước đề nghị toàn thể bà con:

- Khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản quan trọng đến nơi an toàn.

- Chủ động sơ tán sớm đến các khu vực cao ráo, an toàn như: trụ sở UBND, các nhà cao tầng, hoặc những điểm tránh trú theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

- Tuyệt đối không ở lại trong các khu vực có nguy cơ bị cô lập, ngập sâu; đặc biệt chú ý bảo vệ người già, trẻ em, người khuyết tật, người neo đơn, người bị tai biển.