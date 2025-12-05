Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng VinFuture 2025

Lễ trao giải VinFuture 2025 còn có sự xuất hiện của Alicia Keys - biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chủ nhân của 17 tượng vàng Grammy danh giá. Âm nhạc của cô mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và tràn đầy hy vọng, hòa nhịp với thông điệp "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của mùa giải năm nay như một lời tri ân gửi đến các nhà khoa học, nhà đổi mới đang bền bỉ kiến tạo cuộc sống tiến bộ cho nhân loại.