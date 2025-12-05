Hành trình 5 năm của VinFuture được dẫn dắt bởi tầm nhìn mang khoa học phụng sự

(VTC News) -

Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giáo sư Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture - cho biết: "Hôm nay là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình 5 năm của Quỹ VinFuture - một hành trình được dẫn dắt bởi tầm nhìn mang khoa học phụng sự nhân loại".

Giáo sư Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture.

Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng ngay từ những ngày đầu, ông Richard Henry Friend bày tỏ niềm tự hào được đồng hành cùng Quỹ trong sứ mệnh lớn lao này: Tôn vinh những phát kiến khoa học mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trên thế giới.

Giáo sư Richard Henry Friend khẳng định, các nhà khoa học được vinh danh năm 2025 mang đến những khám phá khoa học xuất sắc, góp phần tạo ra lợi ích lớn lao cho xã hội - cả về phúc lợi con người lẫn phát triển bền vững. Công trình của họ nhắc chúng ta rằng khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm đóng góp vào tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh và các thế hệ tiếp theo.

"Đôi khi, chúng ta lo ngại rằng khoa học mới có thể mở ra một 'chiếc hộp Pandora' và cần sự cẩn trọng để định hướng các công nghệ mạnh mẽ theo hướng an toàn và đúng đắn. Nhưng nhiều hơn thế, như quý vị sẽ thấy tối nay, những lợi ích mà các phát minh mang lại là vô cùng rõ ràng - và đằng sau đó là những câu chuyện đầy cảm hứng về trí tuệ, nghị lực và niềm tin vào khoa học", ông Richard Henry Friend nói.

Nhận định Giải thưởng VinFuture ngày càng nhận được lượng đề cử lớn, Giáo sư Richard Henry Friend cho biết, mùa giải năm nay nhận được 1.705 đề cử. Công tác tuyển chọn bắt đầu ngay sau thời điểm đóng hạn đề cử vào tháng Tư với sự tham gia của Hội đồng Sơ khảo, và kéo dài đến cuối tháng 8 - thời điểm Hội đồng Giải thưởng đưa ra quyết định cuối cùng.

Giáo sư Richard Henry Friend cho rằng những nhà khoa học đoạt giải VinFuture 2025 là minh chứng cho giá trị của sự bền bỉ, tinh thần phụng sự và niềm tin vào sức mạnh của tri thức.

"Tất cả thành viên Hội đồng Giải thưởng và bản thân tôi đều hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục phát huy những nghiên cứu xuất sắc của mình, để tiếp tục mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho cộng đồng thế giới", ông Richard Henry Friend nói.

Theo Giáo sư Richard Henry Friend, trong 5 mùa giải, VinFuture vinh danh nhiều nhà khoa học xuất sắc - những người sau đó tiếp tục được ghi nhận bằng các giải thưởng danh giá khác của thế giới.

Đó là Giáo sư Omar Yaghi - người được vinh danh Nobel Hóa học 2025 cho các nghiên cứu về cấu trúc khung mở kim loại - hữu cơ (MOFs) mở ra các ứng dụng lớn cho năng lượng sạch. Ông là chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới năm 2021.

Cũng trong năm đó, hai nhà khoa học đoạt Giải thưởng Chính VinFuture - Giáo sư Katalin Kariko và Giáo sư Drew Weissman - sau đó đã nhận Giải Nobel Y sinh năm 2023.

VinFuture cũng từng vinh danh những nhà khoa học tiên phong trong trí tuệ nhân tạo - lĩnh vực tiếp tục định hình tương lai khoa học.

Giải Đặc biệt VinFuture dành cho nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới năm 2022 được trao cho John Jumper và Demis Hassabis (Google DeepMind) với đột phá về mô phỏng cấu trúc protein bằng AI - đưa họ đến với Giải Nobel Hóa học 2024. Năm 2024, Giáo sư Geoffrey Hinton được vinh danh với Giải thưởng Chính VinFuture và cũng đồng thời nhận Nobel Vật lý trong cùng năm.

"Tối nay cũng là điểm nhấn kết thúc Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture với các hoạt động và thảo luận đa ngành - từ y sinh, nông nghiệp thực phẩm, robot và tự động hóa thông minh đến khoa học vì tương lai bền vững. Nhìn về tương lai, tôi tin rằng VinFuture đang vươn mình phát triển vượt ra khuôn khổ một giải thưởng. Như chúng ta đã chứng kiến trong tuần này: VinFuture đã kết nối tinh hoa tri thức thế giới, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự nhân loại", Giáo sư Richard Henry Friend khẳng định.