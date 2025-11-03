Toàn cảnh lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025

Theo Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kết quả của Hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.