Người đổ về Hội chợ Mùa thu 2025 trước khi cơ hội mua sắm khép lại vào ngày 4/11

(VTC News) -

Cuối tuần vừa qua, bất chấp những cơn mưa và tiết trời se lạnh, hàng chục nghìn người vẫn tìm tới Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) để hòa mình vào không khí náo nhiệt của Hội chợ Mùa thu 2025 - siêu hội chợ quy mô “khủng” nhất năm.

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ cuối cùng trước khi sự kiện khép lại, “thành phố không ngủ” này vẫn tiếp tục bùng nổ sức hút với vô số góc check-in “cực đỉnh”, đặc quyền “mua là lãi”, các trò chơi sống động và ngàn hương sắc tinh hoa ẩm thực.

“Cơn lốc sale sập sàn” với hàng loạt ưu đãi khủng

Với hơn 3.000 gian hàng tại VEC, không khí mua sắm vẫn “nóng hầm hập” với hàng nghìn sản phẩm “sale sập sàn” tới 100%, dù Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra cả tuần nay. Trong ngày cuối tuần, chỉ ít phút sau giờ mở cửa, nhiều gian hàng đã đông nghịt khách, nhất là ở những thương hiệu lớn đồng loạt “xả kho”.

“Bình thường chúng tôi chỉ bán đúng giá niêm yết. Dịp hội chợ này mới bán giảm giá sâu. Chúng tôi đã chuẩn bị lượng hàng lớn để phục vụ khách mua đến tận ngày 4/11”, chị Thu Hiền, đại diện một gian hàng, cho hay.

Không chỉ giới trẻ mà nhiều người lớn tuổi cũng nhiệt tình “săn sale” khi cơ hội mua sắm tốt nhất năm đang dần khép lại.

“99 nghìn đồng mua được 3 bộ đồ bé gái, vừa đẹp vừa rẻ. Tôi mua cho cháu gái 2 tuổi, tổng chi chưa đến 500 nghìn mà đồ đầy tay”, bà Hoa (Phú Lý, Ninh Bình) vui vẻ khoe túi đồ toàn quần áo trẻ em.

Khu vực sản phẩm OCOP, hàng xuất khẩu chất lượng cao… cũng rộn ràng không kém. Chỉ trong một buổi sáng, khách tham quan có thể “đi xuyên Việt” qua gian hàng của 34 tỉnh, thành, “mắt thấy tay sờ” rất nhiều món đặc sản, sản phẩm thủ công, hàng tiêu dùng của các vùng miền.

“Hội chợ này thật sự rất vui, hàng hóa phong phú, giá mềm hơn nhiều so với ở ngoài. Chỉ cần đến đây là có thể mua đủ các loại đặc sản vùng miền, lại yên tâm vì hàng hóa đều được kiểm soát chất lượng”, chị Nhàn (Hải Phòng) hào hứng chia sẻ.

Check-in “cực đỉnh”, vui chơi thả ga

Không chỉ là thiên đường mua sắm, Hội chợ Mùa Thu còn gây “sốt rần rần” trên mạng xã hội với những khung cảnh được thiết kế theo chủ đề sắc thu vàng rực rỡ. Từ cổng chính với mái vòm lá vàng rơi, dãy đèn lồng vintage, đến khu phố thu mini… đều là những background tạo nên “tọa độ sống ảo cực đỉnh” cho những người mê check-in.

Nhiều bạn trẻ và gia đình chọn Hội chợ Mùa thu 2025 làm điểm hẹn cuối tuần để vừa vui chơi vừa lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa khung cảnh đầy sắc thu Hà Nội.

“Tôi cùng mấy chị em rủ nhau thuê chung xe 100 nghìn đồng/người đi từ Hải Phòng lên VEC. Ở đây nhiều cảnh đẹp quá, chụp mỏi tay luôn”, chị Hằng (Hải Phòng) chia sẻ khi vừa cùng bạn bè check-in trong tà áo dài giữa khung cảnh vàng rực.

Gian hàng Jogarbola luôn là một trong những “điểm nóng” nhất hội chợ khi liên tục khuấy động không khí với minigame pickleball vui nhộn cùng sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Có mặt tại đây sáng 1/11, danh thủ Quang Hải bày tỏ cảm xúc rất vui khi được trải nghiệm trò chơi và giao lưu với người hâm mộ. Sáng 2/11, sự xuất hiện của hai cầu thủ Duy Mạnh, Tuấn Hải cũng khiến sân khấu hội chợ “tăng nhiệt”.

Không khí sôi động còn lan tỏa khắp các khu vực khác khi hàng loạt gian hàng “chạy đua” hút khách bằng chương trình check-in nhận quà siêu dễ thương, chụp ảnh tại photobooth... Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa thu còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn như xem phim miễn phí, xem biểu diễn nghệ thuật.

Không dừng lại ở đó, trải nghiệm văn hóa truyền thống tại Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất còn được đẩy lên cao trào vào tối 31.10. Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam được tạo tác kỳ công từ 410kg xôi gấc và 100kg đậu đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam, trở thành điểm nhấn ngoạn mục thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng lãm, chụp ảnh và chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng trên mạng xã hội.

“Du lịch vị giác”, khám phá ngàn món ngon

Sau khi dạo quanh hội chợ để mua sắm và vui chơi, nhiều người tìm đến khu ẩm thực “Thu Mỹ vị” để nạp năng lượng.

Trong đó, phân khu “Một vòng Việt Nam” là điểm nhấn đặc biệt, nơi thực khách có thể “du lịch vị giác” khắp đất nước.

Hàng trăm món ngon từ khắp 3 miền như bún bò Huế, bánh khọt miền Nam, phở cuốn, bánh tôm, trà sữa, cà phê trứng… cùng hội tụ khiến ai cũng bối rối vì không biết nên chọn món nào trước.

“Từ sáng đến giờ tôi đã ăn thử khá nhiều món. Chưa bao giờ trong thời gian ngắn mà được trải nghiệm ẩm thực phong phú đến vậy”, chị Cao Dung (Hà Nội) cho hay.

Còn bà Hoa, một du khách lớn tuổi, vừa thưởng thức món súp lươn Nghệ An vừa vui vẻ chia sẻ: “Đi hội chợ từ sáng đến giờ, thích thì mua, đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Vui lắm. Tôi đi taxi Xanh sang đây chỉ mất 80 nghìn đồng thôi mà ăn được cả Việt Nam luôn”.

Cạnh đó, phân khu Cheer Fest - Lễ hội Bia và Nướng Cheer Fest là thiên đường cho team thích tiệc tùng. Hơn 100 loại bia từ những dòng bia thủ công chọn lọc đến thương hiệu nổi tiếng lâu đời của Việt Nam và quốc tế, cùng nhiều loại đồ nướng và món ăn đường phố từ khắp nơi trên thế giới khiến khu vực này lúc nào cũng tấp nập.

Hội chợ Mùa thu 2025 sẽ bế mạc tối ngày 3/11 nhưng các gian hàng vẫn tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 4/11, nghĩa là chỉ còn xxx giờ cuối cùng để du khách “quẩy hết mình” tại sự kiện mua sắm, giải trí, ẩm thực lớn nhất năm.