Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Phát biểu khai mạc, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.