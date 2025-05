Toàn cảnh chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Ngày 9/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã hội kiến. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về nhiều phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. (Ảnh: TTXVN)