Người Hà Nội tất bật dọn nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5

(VTC News) -

Dự án tuyến đường nối từ Cầu Giấy tới Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5), dài khoảng 420m, tuy được triển khai nhiều năm nhưng vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến cuối năm 2025, địa phương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 334/338 trường hợp, tổng diện tích đất thu hồi gần 19.000 m².

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND phường Cầu Giấy dự kiến triển khai biện pháp cưỡng chế với những hộ dân chưa thực hiện bàn giao mặt bằng trong quý I/2026.

Trước thông tin trên, nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khẩn trương thu xếp nhà cửa, di chuyển tài sản để phục vụ công tác di dời.

Gia đình chị Trần Thị Oanh đã sinh sống hơn 25 năm tại ngõ 165 Cầu Giấy, đang thu dọn đồ đạc, di chuyển cây cối để bàn giao mặt bằng cho dự án. Do không thuộc diện tái định cư, chị Oanh mong muốn được xem xét hỗ trợ mua nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội, bởi điều kiện kinh tế gia đình không đủ khả năng tự xây dựng nhà mới.

Vợ chồng ông Đỗ Văn Cương cũng đang thu dọn để sớm bàn giao mặt bằng. Theo ông, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ rộng rãi, khang trang hơn; người dân thoát cảnh ngập úng.

Bày tỏ sự đồng thuận với dự án, ông Vương Quốc Hoà cho biết gia đình sẵn sàng bàn giao mặt bằng sớm, song đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi ở tạm.

Ông Nguyễn Ngọc Sang - người dân sinh sống tại ngõ 201 Cầu Giấy - nói ông và nhiều người mong công trình được triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái định cư, tạm cư.

Một số người dân sinh sống tại ngõ 201 Cầu Giấy cho biết, trước đây tuyến ngõ thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, môi trường nhếch nhác do rác thải bị vứt bừa bãi.

Vì thế họ kỳ vọng khi dự án hoàn thành, diện mạo khu dân cư sẽ được cải thiện, hạ tầng đồng bộ và khang trang hơn.

Nhiều vật dụng, đồ đạc bỏ lại của các hộ dân nằm ngổn ngang giữa lối đi sau quá trình di dời.

Cán bộ phường Cầu Giấy trực tiếp đến từng hộ dân thuộc diện di dời để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục thuê nhà tạm cư.

Nhiều ngôi nhà trong khu vực được thu dọn hoàn tất, không còn người ở, hiện chỉ chờ được tháo dỡ.

Nhiều nhà ở đang được lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ theo kế hoạch.

Đoạn cuối tuyến đường tiếp giáp khu đô thị mới Dịch Vọng đã được giải phóng mặt bằng, hiện đang được sử dụng làm bãi trông giữ xe.