Người Hà Nội tất bật dọn nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND phường Cầu Giấy dự kiến triển khai biện pháp cưỡng chế với những hộ dân chưa thực hiện bàn giao mặt bằng trong quý I/2026.
Vợ chồng ông Đỗ Văn Cương cũng đang thu dọn để sớm bàn giao mặt bằng. Theo ông, tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ rộng rãi, khang trang hơn; người dân thoát cảnh ngập úng.
Vì thế họ kỳ vọng khi dự án hoàn thành, diện mạo khu dân cư sẽ được cải thiện, hạ tầng đồng bộ và khang trang hơn.
Nhiều vật dụng, đồ đạc bỏ lại của các hộ dân nằm ngổn ngang giữa lối đi sau quá trình di dời.
Nhiều ngôi nhà trong khu vực được thu dọn hoàn tất, không còn người ở, hiện chỉ chờ được tháo dỡ.
Nhiều nhà ở đang được lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ theo kế hoạch.
