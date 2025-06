Toàn bộ Hội đồng Fulbright từ chức, cáo buộc ông Trump 'can thiệp chính trị'

(VTC News) -

Theo Reuters, toàn bộ thành viên của hội đồng giám sát Chương trình Fulbright - một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế do Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý - đồng loạt tuyên bố từ chức hôm 11/6, với lý do chính quyền Tổng thống Donald Trump can thiệp chính trị trái phép vào quá trình tuyển chọn.

Thông báo được đăng trên nền tảng Substack, trong đó Hội đồng Học bổng Ngoại giao Fulbright cho rằng chính quyền ông Trump “chiếm đoạt thẩm quyền” của hội đồng một cách bất hợp pháp bằng cách từ chối trao học bổng cho một “số lượng đáng kể” các ứng viên vốn đã được tuyển chọn cho niên khóa 2025–2026 thông qua một quy trình kéo dài cả năm, dựa trên tiêu chí thành tích và năng lực học thuật.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn đang áp dụng một “quy trình xét duyệt không được ủy quyền” đối với 1.200 ứng viên Fulbright khác, có khả năng dẫn đến việc từ chối thêm nhiều suất học bổng.

Trong tuyên bố từ chức, các thành viên hội đồng viết rằng họ lựa chọn ra đi “thay vì phê chuẩn những hành vi chưa từng có tiền lệ, mà chúng tôi tin rằng vi phạm pháp luật, làm tổn hại lợi ích quốc gia và uy tín của nước Mỹ, đồng thời phá hoại sứ mệnh cũng như mục tiêu mà Quốc hội đặt ra cho chương trình Fulbright gần 80 năm trước".

Đáp lại, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao cáo buộc các thành viên hội đồng là những người được bổ nhiệm mang tính đảng phái từ thời Tổng thống Mỹ Joe Biden và gọi hành động từ chức tập thể này là “một chiêu trò chính trị” nhằm làm suy yếu ông Trump.

Vị quan chức này nói: “Thật vô lý khi tin rằng những người này nên tiếp tục có tiếng nói cuối cùng trong việc đánh giá ứng viên, nhất là khi nói đến việc xem xét tiêu chí học thuật và mức độ phù hợp với các Sắc lệnh của Tổng thống Trump”.

Được thành lập vào năm 1946, Chương trình Fulbright gửi sinh viên cao học, học giả, nghệ sĩ, giáo viên và các chuyên gia Mỹ ra nước ngoài để học tập, nghiên cứu hoặc giảng dạy tiếng Anh tại khoảng 160 quốc gia. Đồng thời, mỗi năm, chương trình trao khoảng 8.000 suất học bổng cạnh tranh, dựa trên thành tích và năng lực trong hầu hết các lĩnh vực học thuật.

Tờ New York Times đưa tin rằng hội đồng đã phê duyệt hồ sơ của khoảng 200 giáo sư và nhà nghiên cứu Mỹ, dự kiến sẽ làm việc tại các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế trong mùa hè này. Lẽ ra Bộ Ngoại giao phải gửi thư chấp thuận cho các ứng viên vào tháng 4. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng cho biết họ phát hiện Văn phòng Ngoại giao Công chúng của bộ bắt đầu gửi thư từ chối dựa trên chủ đề nghiên cứu của các ứng viên.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen từ bang New Hampshire, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhận định: “Hội đồng Fulbright lưỡng đảng được Quốc hội lập ra như một cơ chế kiểm soát quyền hành pháp, nhằm đảm bảo sinh viên, nhà nghiên cứu và nhà giáo không bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị chính trị".

Bà nói thêm: “Dù tôi hiểu và tôn trọng quyết định từ chức tập thể của hội đồng Fulbright nhằm không tiếp tay cho một quy trình mang tính chính trị, tôi cũng buồn bã nhận thấy rằng động thái hôm nay sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của chương trình Fulbright và công trình nghiên cứu độc lập từng giúp Mỹ dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực”.

Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, chính quyền ông Trump tiến hành một cuộc cải tổ lớn tại Bộ Ngoại giao, cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu học thuật và hạn chế cấp visa cho sinh viên quốc tế.