Tòa nhà cao 1 km tái khởi công sau nhiều năm gián đoạn vì tham nhũng

(VTC News) -

Ngày 3/10, Ả Rập Xê-út nối lại hoạt động xây dựng tháp Jeddah cao 1 km, dự kiến sẽ trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công ty Kinh tế Jeddah (JEC), Tập đoàn phát triển đứng sau dự án, thông báo Tháp Jeddah dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Tháp Jeddah phải tạm dừng thi công vào năm 2018. (Ảnh: Shutterstock)

Tháp Jeddah hoàn thành được khoảng một phần ba công trình vào năm 2017. Một năm sau đó, dự án phải tạm dừng thi công do một số nhân vật chủ chốt - bao gồm cả chủ tịch của nhà thầu chính và một tập đoàn đồng tài trợ cho dự án - bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng của Thái tử Mohammed bin Salman.

Sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra cũng được cho là đã làm chậm trễ các kế hoạch tiếp tục công việc.

Buổi lễ tái khởi công hôm 3/10 có sự tham dự của quan chức bị giam giữ trước đó, Hoàng tử Saudi Alwaleed bin Talal, chủ tịch của Kingdom Holding Company, một trong nhà tài trợ chính của dự án. Ông Alwaleed là anh em họ của Thái tử Mohammed, đã được thả tự do gần ba tháng sau khi bị bắt. Không rõ lý do ông Alwaleed được thả tự do.

Sau buổi lễ, ông Alwaleed đã đăng một video lên mạng xã hội cho thấy thiết kế đồ hoạ của tòa tháp với chú thích: "Chúng tôi đã trở lại".

Một nhân vật quan trọng khác cũng bị bắt giữ trong chiến dịch chống tham nhũng là Bakr bin Laden, chủ tịch nhà thầu chính của tòa nhà chọc trời, Tập đoàn Saudi Binladen. Ông trùm xây dựng này là anh em cùng cha khác mẹ với Osama bin Laden. Có thông tin cho rằng ông Bakr bin Laden được thả vào năm 2021.

Theo một thông báo được công bố qua sàn giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê-út, hợp đồng mới của Tập đoàn Saudi Binladen trị giá 7,2 tỷ riyal (1,9 tỷ USD), trong đó khoảng 1,1 tỷ riyal (290 triệu USD) đã thanh khoản cho các hạng mục đã hoàn thành. Hiện tại, 63 trong số 157 tầng của tòa tháp đã được xây dựng.

Buổi lễ ngày 3/10 đánh dấu thông báo chính thức đầu tiên về việc nối lại xây dựng tháp Jeddah, nhưng hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies của Mỹ chụp cách đây hai tháng cho thấy rằng hoạt động xây dựng đang diễn ra tại công trường.

Bản thiết kế tháp Jeddah. (Ảnh: CNN)

Tháp Jeddah trước đây gọi là Kingdom Tower, được khởi công vào năm 2013 và ban đầu dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2020. Tòa nhà sẽ cao hơn khoảng 152 m so với tòa nhà Burj Khalifa của Dubai, hiện là tòa nhà cao nhất thế giới.

Nằm bên bờ biển Đỏ tại thủ đô thương mại của Ả Rập Xê-ít, tháp Jeddah dự kiến bao gồm không gian văn phòng, trung tâm mua sắm và khu dân cư. Trong khi đó, các kế hoạch ban đầu công bố lần đầu vào năm 2011 bao gồm một khách sạn, trung tâm mua sắm và đài quan sát cao nhất thế giới.

Tòa tháp được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Mỹ Adrian Smith. Ông sử dụng thiết kế "ba cánh hoa" và hình dáng khí động học thuôn nhọn của tòa nhà để vượt qua những thách thức kỹ thuật lớn khi xây dựng ở độ cao như vậy. Smith cho biết hình dáng của tòa tháp "gợi lên hình ảnh ngọn cỏ đâm trồi nảy lộc trên mặt đất".

Tháp Jeddah được xem là viên ngọc trong dự án phát triển rộng lớn, được gọi là thành phố Kinh tế Jeddah, có tổng diện tích 5,3 triệu m2 và trị giá 20 tỷ USD.

“Trước khi toà tháp xuất hiện, khu vực này không được coi là nơi con người có thể sinh sống”, Hisham Jomah, giám đốc phát triển lúc bấy giờ của JEC, cho biết. “Chúng tôi đang tạo ra một thành phố riêng… để mọi người có thể ở lại nơi đây”.