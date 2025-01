Tô Hữu Bằng từng bị mắng là 'chuột nhắt' sau họp báo công bố bỏ học đại học

(VTC News) -

Trong ngành giải trí nhiều cạm bẫy, không phải ai cũng giữ được hào quang như thuở ban đầu. Chỉ có một số ít những ngôi sao vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình, thậm chí còn tỏa sáng hơn, một trong số đó là Tô Hữu Bằng.

Diễn viên Tô Hữu Bằng.

Từ ca sĩ, diễn viên thần tượng thành đạo diễn tài năng

Năm 15 tuổi, Tô Hữu Bằng được nhận vào trường trung học phổ thông trọng điểm và đứng hạng nhất. Anh cảm thấy việc học một mình quá đơn điệu nên đã bí mật nộp hồ sơ cho tổ chương trình Cuộc đối đầu tuổi trẻ để xin làm trợ lý nghệ sĩ. Ai ngờ, Tô Hữu Bằng lại được mời tham gia nhóm nhạc có tên Tiểu Hổ cùng Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng. Với hình tượng học sinh giỏi top đầu của trường cùng vẻ ngoài dễ thương, điển trai, Tô Hữu Bằng được mệnh danh là "chú hổ ngoan" trong nhóm.

Nhóm nhạc ba thành viên đã nổi tiếng khắp Đài Loan khi vừa ra mắt. Sức hút của ba thiếu niên trẻ trung khiến khán giả "phát cuồng" như thể họ đang bị cuốn vào cơn sốt săn đuổi ngôi sao. Thậm chí, nhiều người còn viết thư yêu cầu mong được nhìn thấy "ba chú hổ con" đáng yêu này nhiều hơn trên tivi. Công ty quản lý bị choáng váng trước phản ứng này, họ nhạy bén nắm bắt những cơ hội kinh doanh khổng lồ.

Tô Hữu Bằng cùng các thành viên trong nhóm nhạc Tiểu Hổ.

Từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990, tầm ảnh hưởng của Tiểu Hổ đội như cơn bão càn quét khắp Đài Loan. Những buổi hòa nhạc hay các tour diễn thu hút nhiều khán giả. Hiện trường chật kín người, tiếng hò reo của người hâm mộ đan xen đến chói tai. Ba năm trung học của Tô Hữu Bằng cũng là ba năm nhóm có lịch trình dày đặc nhất. Họ đã phát hành 7 album, tổ chức hơn 30 buổi hòa nhạc và quay nhiều quảng cáo.

Tô Hữu Bằng không chỉ làm tốt công việc của một ca sĩ mà anh còn phải giữ vững thành tích học tập của mình như một học sinh ngoan. Trong cuốn tự truyện của mình, nam diễn viên từng viết: "Nếu tôi thi không tốt, những phụ huynh khi gặp tôi trên đường cùng con cái của họ sẽ chỉ vào tôi mà nói rằng: 'Nhìn kìa, đó là một thành viên nhóm Tiểu Hổ trông rất dễ thương nhưng chỉ biết chơi mà không biết học".

Giữa áp lực và kỳ vọng, trong suốt ba năm trung học anh luôn nỗ lực sống như một “con hổ ngoan”. Thậm chí để chứng tỏ bản thân không chỉ biết chơi mà còn biết học, khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, Tô Hữu Bằng đã nộp vào khoa Cơ khí của Đại học Quốc gia Đài Loan.

Tuy nhiên, sau khi nhập học, anh nhận ra sự lựa chọn của mình thật “ngu ngốc” vì bản thân không hề hứng thú với chuyên ngành này. Một lần, khi đang học năm thứ ba đại học, Tô Hữu Bằng mệt mỏi rảo bước trên phố để quay về nhà. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên người anh, tạo thành một cái bóng dài. Lúc này, một người qua đường vô tình nhận ra ngôi sao ca nhạc của nhóm Tiểu Hổ đội bèn nói: "Buổi tối không về nhà sao có thể trở thành một chú hổ ngoan ngoãn?".

Lúc đó, mọi cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Tô Hữu Bằng nhận ra anh đã sống vì sự kỳ vọng của người khác dù là vào đại học hay chọn ngành, hay duy trì nụ cười dễ thương trên sân khấu. Tất cả đều giống như một màn trình diễn được dàn dựng công phu, trong khi con người thật của anh đã bị che giấu đi.

Để thoát khỏi xiềng xích vô hình này và theo đuổi điều mình muốn, Tô Hữu Bằng quyết định bỏ chuyên ngành đang học để đi học về quản lý kinh doanh. Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như anh tưởng mà còn tồi tệ hơn.

Vào năm thứ tư đại học, Tô Hữu Bằng bất ngờ tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố sẽ nghỉ học. Chỉ trong chốc lát, anh bị khán giả và truyền thông chỉ trích gay gắt, thậm chí, có người còn gọi anh là “kẻ thua cuộc".

Chỉ trong một đêm, Tô Hữu Bằng từ "thần tượng quốc dân" trở thành con "chuột nhắt" không dám ra khỏi nhà. Không còn ánh hào quang của nhóm nhạc, một thần tượng bị loại bỏ như Tô Hữu Bằng cố gắng thay đổi, anh muốn làm diễn viên.

Thời trẻ, Tô Hữu Bằng chịu áp lực phải luôn là một "chú hổ ngoan".

Nam diễn viên đi học một khóa diễn xuất, ngày nào anh cũng thức khuya dậy sớm, luyện tập lời thoại, cố gắng chuẩn xác từng chữ, từng âm tiết. Anh nhìn vào gương và nghiên cứu kỹ lưỡng các chuyển động của cơ thể, liên tục điều chỉnh và cải thiện mọi thứ từ tư thế đi lại cho đến cách sử dụng cử chỉ.

Chẳng ai nghĩ rằng, một thần tượng không có chuyên môn, không có kỹ năng đóng phim lại có thể diễn xuất được. Dù cảm thấy tương lai rất mơ hồ nhưng Tô Hữu Bằng chỉ biết cách chờ đợi. Và cơ hội đến với anh vào năm 1997 khi casting thành công cho bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Tô Hữu Bằng đã thành công khi dựng lên một hình ảnh kinh điển về nhân vật Ngũ A Ca.

Tô Hữu Bằng và Triệu Vy trong phim "Hoàn Châu Cách Cách".

Từ đó, anh dần tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và có chỗ đứng cho riêng mình. Sau thành công của bộ phim, anh còn tham gia Hoàn Châu Cách Cách 2. Nam diễn viên cũng để lại nhiều ấn tượng như vai chàng trai Đỗ Phi trong Tân dòng sông ly biệt, hay Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, vai Dương Tứ Lang trong Dương môn hổ tướng.

Sau khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, được coi là diễn viên phim thần tượng nhưng anh lại không hài lòng với điều này. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tham gia phim thần tượng nữa. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ thực lực", Tô Hữu Bằng tuyên bố. Tuy nhiên, chẳng mấy ai tin rằng mỹ nam xứ Đài sẽ làm nên chuyện vì theo quan điểm của họ, diễn viên thần tượng kỹ năng diễn xuất rất kém.

Cho đến khi anh gia nhập đoàn phim Phong thanh. Để đóng tốt vai Bạch Tiểu Niên ẻo lả, nữ tính, Tô Hữu Bằng đi học hát Côn khúc - một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, anh còn tự nhốt bản thân trong phòng để tìm hiểu tâm lý, phong cách nói và hành động của nhân vật.

Trong quá trình quay phim có cảnh Bạch Tiểu Niên bị một người phụ nữ túm tóc kéo đến phòng tra tấn. Lúc quay phim là mùa đông, nước trong hồ bẩn thỉu, lạnh lẽo nhưng nam diễn viên vẫn chấp nhận bị ngâm trong nước, bị đánh không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất.

Nhờ vai diễn này, anh đã nhận được giải thưởng giải Kim Kê Bách Hoa cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2010. Diễn xuất của anh cũng được khán giả và đạo diễn công nhận.

Khi lên sân khấu nhận giải, Tô Hữu Bằng nghẹn ngào nói: "Tôi không cần mọi người lúc nào cũng chú ý và khẳng định tôi. Tôi chỉ mong trong thời khắc này, mọi người thấy được tôi đã làm việc chăm chỉ thế nào trong nhiều năm qua".

Ngay khi mọi người công nhận là diễn viên có năng lực và mong chờ các tác phẩm khác, nam diễn viên sinh năm 1973 bất ngờ chuyển hướng làm đạo diễn. Năm 2014, anh thực hiện bộ phim Tai trái. Từ kịch bản, diễn viên, đến ca khúc chủ đề... anh đều đích thân giám sát từng bước. Nam diễn viên 7X thậm chí còn ghi nhớ tất cả lời thoại của các nhân vật để bộ phim trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Trần Đô Linh, nữ chính phim Tai trái từng phàn nàn rằng đạo diễn Tô rất nghiêm túc trên phim trường. Lúc nào cũng chạy tới chạy lui trước màn hình để xác nhận những chi tiết nhỏ nhất.

Cuối cùng, sau khi Tai trái ra mắt đã thành công rực rỡ, phim có doanh số rất ấn tượng với 539 triệu nhân dân tệ (1.864 tỷ VND). Ngoài ra, anh cũng được đề cử giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã.

Tới năm 2016, anh tiếp tục thể hiện tài đạo diễn của mình với bộ phim Phía sau nghi can X (The Devotion of Suspect X). Trong tác phẩm này, anh mời cô bạn thân lâu năm trong làng giải trí là Lâm Tâm Như tham gia. Trong quá trình quay phim, anh tranh cãi rất lâu với nam chính là Vương Khải về việc để kiểu tóc cho nhân vật.

Ngoài ra, Tô Hữu Bằng còn yêu cầu Diệp Tổ Tân phải quay đi quay lại 30 lần cho hành động ngước mắt lên. Người bạn thân thiết Lâm Tâm Như cũng phàn nàn trong một buổi phỏng vấn rằng "Ngũ A Ca" Tô Hữu Bằng gay gắt trên phim trường đến mức "tình bạn giữa hai người đang rạn nứt". Thấy cô bạn thân trêu đùa, Tô Hữu Bằng cười nói: "Tôi khá khắt khe, nhưng đó cũng là lý do khiến tôi kiên trì đến ngày hôm nay, nếu không thì tôi đã sớm bị đào thải rồi".

Hình trong phim "Phía sau nghi can X" do Tô Hữu Bằng đạo diễn.

Năm 2019, Tô Hữu Bằng nhận lời mời trở thành một trong bốn vị cố vấn của một gameshow. Một người chưa từng học rap và không hát hay nhảy hơn 10 năm trở thành cố vấn của một chương trình tạp kỹ, hát và nhảy trên cùng một sân khấu với các thực tập sinh. Điều này tạo ra áp lực rất lớn cho nam diễn viên.

Để thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong màn trình diễn chỉ 1 phút 30 giây, anh thức đêm để viết lời nhạc, tập đi tập lại các động tác, bắt đầu tập luyện giảm cân trước 3 tháng, kiểm soát chế độ ăn uống.

Cuối cùng, một màn trình diễn sân khấu bùng nổ đã được trình diễn khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Khi làm cố vấn cho chương trình, Tô Hữu Bằng đưa ra lời khuyên cho các thực tập sinh: "Cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực rất hấp dẫn nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện này. Thời gian còn lại, bạn phải tiếp tục nỗ lực, tự mình đi lên".

Tới năm 2022, nam diễn viên một lần nữa khiến khán giả phải kinh ngạc khi tham gia show Anh trai vượt mọi chông gai mùa thứ hai của Trung Quốc. Khả năng hát, nhảy của anh không thua kém bất cứ tài tử nào, thậm chí còn có phần xuất sắc hơn. Từ thần tượng tuổi teen trở thành diễn viên quyền lực, đạo diễn tài năng, cái tên Tô Hữu Bằng vẫn chưa bao giờ hết hot sau hơn 30 năm ra mắt.

Tô Hữu Bằng khi tham gia show "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Có tài sản khổng lồ vẫn độc thân ở tuổi 51

Sau hơn 36 năm gia nhập làng giải trí, Tô Hữu Bằng đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3.462 tỷ VND). Năm 2023, nam diễn viên trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính, làm thất thoát một số tiền lớn. Trên trang cá nhân, anh nhắc nhở người hâm mộ: "Tôi hy vọng những người bị lừa gạt sẽ nhận được công lý. Mọi người phải chú ý đề phòng những kẻ lừa đảo ở xung quanh mình, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ vì ngày mai trời lại sáng".

Dù đạt được thành công trong sự nghiệp nhưng ở tuổi 51 tuổi, nam diễn viên vẫn độc thân. Mỗi khi đề cập đến vấn đề hôn nhân và sinh con, anh luôn từ chối trả lời với lý do lịch trình công việc bận rộn. Điều này khiến người ta thắc mắc, ngôi sao nổi tiếng này đang theo đuổi cuộc sống như thế nào?

Tô Hữu Bằng từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Lâm Tâm Như.

Một số cư dân mạng cho rằng Tô Hữu Bằng quyết định không kết hôn và sinh con vì quá tập trung vào sự nghiệp. Với tư cách là một đạo diễn và diễn viên, hiện tại là MC, anh cần đầu tư nhiều thời gian và sức lực vào việc trau chuốt các tác phẩm của mình để mọi thứ luôn hoàn hảo nhất. Việc kiên trì theo đuổi nghệ thuật trong hàng chục năm khiến anh không còn thời gian để quan tâm đến đời sống tình cảm của mình.

Nhưng cũng có người đồn đoán rằng nam diễn viên có thể đã trải qua một mối tình khó quên nhưng cuối cùng họ lại không đến được với nhau vì nhiều lý do. Trải nghiệm này có thể khiến anh sợ hãi đối với chuyện hôn nhân. Số khác lại cho rằng, chuyện bố mẹ ly hôn đã ảnh hưởng đến tâm lý của Tô Hữu Bằng.

Nam diễn viên từng có một gia đình hạnh phúc, tuy nhiên, khi cha mẹ quyết định ly hôn, anh chỉ mới học trung học. Để hàn gắn tình cảm của bố mẹ, Tô Hữu Bằng đã làm mọi cách. Vì thương con, cha mẹ anh sống ly thân một thời gian sau đó quyết định quay lại với nhau. Tuy nhiên, sau một thời gian họ nhận ra cả hai không thể tiếp tục chung sống nên quyết định buông tay. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Tô Hữu Bằng.

Tô Hữu Bằng và quản lý Amy.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh từng bị đồn có tình cảm với Lâm Tâm Như nhưng sau đó hai người đã lên tiếng đính chính chỉ là bạn bè thân thiết. Anh cũng bị đồn có mối quan hệ thân thiết với quản lý tên Amy. Amy không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có tài năng xuất chúng trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Nhiều người đồn rằng, cô sở hữu khối tài sản lên tới 5 tỷ NDT (17.310 tỷ VND) vượt xa những minh tinh hạng A khác. Thậm chí, người tung tin còn khẳng định Tô Hữu Bằng đã bí mật kết hôn được 15 năm với nữ quản lý này.

Lý do được cho là cả hai đã đồng hành nhiều năm bên nhau, từng bị chụp ảnh đi chơi, mua sắm cùng nhau rất thân mật. Tuy nhiên, studio của nam diễn viên họ Tô đã bác bỏ tin đồn và khẳng định tin tức này không đúng sự thật. Khi nói đến chuyện hôn nhân, thái độ của nam diễn viên tương đối tiêu cực.

"Từng có một người muốn cùng tôi chung sống cả đời nhưng lúc đó thứ tôi theo đuổi là tình yêu âm nhạc và điên cuồng muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Tôi không hiểu thế nào là tình yêu, tôi chỉ coi mình là trung tâm, luôn muốn mọi người phải xoay quanh mình, hiện tại tôi đã không còn kỳ vọng vào chuyện yêu đương", Tô Hữu Bằng nói.

Nam diễn viên cũng cho biết, hôn nhân cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, anh cũng hy vọng bản thân có thể tìm được người làm cho mình hạnh phúc, bất kể điều kiện có ra sao, duyên phận mới là yếu tố quyết định.

Thực tế, cuộc sống độc thân của Tô Hữu Bằng không hề đơn điệu, anh thường đi du lịch, yêu thích chụp ảnh và ẩm thực. Nam diễn viên thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội. Ngoài ra, Tô Hữu Bằng còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Anh sử dụng sức ảnh hưởng và nguồn lực của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.