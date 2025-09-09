Tổ chức lớn như cái bị bông, bị đánh đấm, bôi nhọ thoải mái nhưng vẫn phải nhịn

(VTC News) -

Việc một tổ chức hay doanh nghiệp lớn bị tấn công, bôi nhọ trên mạng xã hội đã không còn là chuyện lạ. Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những "người khổng lồ" ấy lại thường im lặng? Họ có quyền lực, có đội ngũ pháp lý mạnh, nhưng lại chấp nhận "được vạ má đã sưng" khi đối mặt với những tin đồn, những lời vu khống vô căn cứ?

Có ba lý do chính lý giải cho sự nhẫn nhịn này.

Thứ nhất, đó là tâm lý "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Những người làm việc trong các tổ chức lớn, đặc biệt là các tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, luôn phải đối mặt với áp lực công việc khổng lồ. Họ phải dành toàn bộ tâm sức để phát triển kinh doanh, tối ưu hóa quy trình, đưa ra các chiến lược cạnh tranh. Việc dính vào những cuộc tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội không chỉ tốn thời gian, mà còn phân tán nguồn lực quý giá lẽ ra phải dùng để xây dựng và phát triển.

Thứ hai, những kẻ tấn công thường ẩn danh và hoạt động theo nhóm. Một tổ chức dù lớn đến đâu cũng chỉ là một thực thể duy nhất, trong khi những người muốn tấn công họ vì những mục đích khác nhau thì lại quá nhiều. Đối đầu với một "đám đông" hỗn loạn và khó nắm bắt như vậy sẽ khiến doanh nghiệp phải dốc toàn bộ nguồn lực để chống đỡ. Nếu phải đi tranh cãi với từng tin đồn, từng lời vu khống, tổ chức sẽ lụn bại. Doanh nghiệp không phải là đấu trường võ sĩ đạo, mà là nơi tạo ra giá trị, tạo ra công ăn việc làm. Họ không có thời gian để tham gia những trận chiến không có hồi kết trên mạng xã hội.

Thứ ba, việc kiện tụng mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Thay vì dồn tiền cho những dự án mới, họ lại phải chi trả cho đội ngũ pháp lý, phải đi lại tòa án. Hơn nữa, những kẻ tấn công lại thường ẩn danh, khiến việc xác định danh tính và khởi kiện gặp nhiều khó khăn.

Chính vì sự nhẫn nhịn và im lặng đó, những kẻ muốn tấn công các tổ chức, doanh nghiệp càng được thể lộng hành. Họ sử dụng mạng xã hội như một "chiến trường" ảo, nơi những thông tin bịa đặt, những lời vu khống được lan truyền nhanh chóng.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam bị kẻ gian bôi nhọ, tung tin giả, tấn công trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa: Economics)

Bất kể một thông tin nào đó có thật hay không, họ đều thêm thắt, bóp méo, đẩy sự việc theo hướng ly kỳ, hấp dẫn để thu hút sự chú ý. Hình ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp trở nên méo mó, bệnh hoạn, không chỉ uy tín, danh dự bị xúc phạm mà còn phải chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Vậy, mục đích của những kẻ đứng sau những cuộc tấn công này là gì? Theo tôi, có ba động cơ chính:

Thứ nhất, để nổi tiếng. Trong một xã hội nơi ai cũng muốn được chú ý, muốn được thể hiện bản thân, việc tạo ra những thông tin gây sốc, những phát ngôn đối nghịch với số đông là cách nhanh nhất để nổi bật giữa đám đông. Nổi tiếng, dù là theo cách tiêu cực, cũng mang lại nhiều lợi ích, từ lượt tương tác, lượt theo dõi cho đến những hợp đồng quảng cáo, những khoản tài trợ.

Thứ hai, để thỏa mãn tâm lý ganh ghét, đố kỵ. Một bộ phận không nhỏ trong xã hội luôn cảm thấy khó chịu khi thấy người khác thành công. Họ tìm cách bới móc, hạ bệ, bôi nhọ để tự thỏa mãn bản thân. Họ tin rằng khi kéo người khác xuống bùn, họ sẽ trở nên cao hơn.

Thứ ba, và đây là động cơ nguy hiểm nhất, là tấn công có tổ chức nhằm mục đích gây thiệt hại hoặc triệt hạ tổ chức, doanh nghiệp. Trong trường hợp này, các cuộc tấn công được tổ chức bài bản, ồ ạt. Người tham gia có thể ẩn danh hoặc công khai, nhưng mục đích cuối cùng là gây ra sự hoang mang, mất niềm tin trong dư luận, từ đó gây ra những tổn thất về tài chính, uy tín cho doanh nghiệp.

Việc Vingroup khởi kiện cho thấy họ đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn trước các thông tin sai sự thật gây thiệt hại cho uy tín, danh dự, tài chính của họ. Đây là một hành động dũng cảm, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những kẻ lộng hành trên không gian mạng. Hành động này không chỉ bảo vệ một doanh nghiệp, mà còn bảo vệ sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Pháp luật cần phải vào cuộc mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn nữa để xử lý những hành vi này. Các tổ chức, doanh nghiệp cũng cần mạnh dạn kiện những người làm hại mình ra tòa. Chúng ta không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, không thể để những tin đồn, những lời bịa đặt làm méo mó hình ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp.

Nếu không, bất kỳ ai, kể cả bạn, cả tôi, đều có thể trở thành đối tượng bị tấn công, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín bất cứ lúc nào.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.