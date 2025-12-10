(VTC News) -

Sáng 10/12, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là Luật quy định về vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp quy định tại Điều 21 (thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm) của luật này và khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.

Số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm được xác định khi tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng hết số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ mà vẫn không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Việc bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn phải bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước giờ Quốc hội bấm nút, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, đảm bảo thống nhất với Luật Các Tổ chức tín dụng, quy định quy mô, phạm vi rút tiền hàng loạt trong trường hợp can thiệp sớm và kiểm soát đặc biệt tại văn bản dưới luật đối với quy định tại điểm c khoản 1 điều 35, đảm bảo việc cho vay đặc biệt đúng đối tượng, tránh bị lợi dụng chính sách.

Về nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, quy định về các trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tại dự thảo luật về cơ bản thống nhất với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, theo quy định, tổ chức tín dụng được vay đặc biệt từ tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi bị rút tiền hàng loạt, không yêu cầu tổ chức tín dụng này phải đang trong tình trạng được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt.

Để đảm bảo chặt chẽ, dự thảo luật đã quy định rõ tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này được can thiệp sớm và bị rút tiền hàng loạt, được kiểm soát đặc biệt và bị rút tiền hàng loạt.

"Các tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, được kiểm soát đặc biệt sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn các tổ chức tín dụng khác", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Ngoài ra, việc xác định tình trạng "rút tiền hàng loạt", "can thiệp sớm", "kiểm soát đặc biệt" cũng đã được quy định với các tiêu chí cụ thể tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo Luật cũng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.