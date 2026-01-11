Tình hình kinh doanh gần đây của Công ty Đồ hộp Hạ Long

(VTC News) -

Với những người đầu tư chứng khoán lâu năm, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long không phải cái tên xa lạ khi cổ phiếu CAN sớm niêm yết trên thị trường. Dù không phải “điểm nóng” nhưng CAN lại được biết đến nhiều vì giữa “rừng” cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, tài chính thì CAN là một trong số ít các cổ phiếu ngành thực phẩm “lên sàn”.

Công ty Đồ hộp Hạ Long đã có gần 70 năm hoạt động.

CAN đã có hành trình dài không bùng nổ nhưng không vô danh. Thế nhưng, đại dịch COVID-19 lại tạo bước ngoặt đáng kể cho doanh nghiệp này - một điều ít thấy đối với các doanh nghiệp khác.

Trong năm 2020, khi đại dịch bắt đầu hoành hành, đồ hộp được “trọng dụng” nên công ty ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cải thiện đáng kể, tăng 159 tỷ đồng, tương đương 27,4% lên 739 tỷ đồng. Trong nhiều năm trước đó, chỉ tiêu này chỉ nhích lên rất nhẹ.

Bước sang năm 2021, khi đại dịch COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng, doanh thu Đồ hộp Hạ Long tăng 142 tỷ đồng, đạt 881 tỷ đồng, tương đương 16,1% so với năm 2020. Và con số 881 tỷ đồng trở thành đỉnh doanh thu của công ty vì sau đó, Đồ hộp Hạ Long liên tục suy giảm.

Doanh thu các năm 2022 chỉ còn 821 tỷ đồng, năm 2023 chỉ còn 755 tỷ đồng và năm 2024 chỉ còn 687 tỷ đồng. Như vậy, so với đỉnh cao, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long đã giảm 194 tỷ đồng, tương đương 22%.

Bước sang 9 tháng đầu năm 2025, đà đi lùi được duy trì khi doanh số giảm từ 538 tỷ đồng xuống còn 489 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Cùng chiều chuyển động với doanh thu là lợi nhuận. Năm 2021, Đồ hộp Hạ Long đạt đỉnh lợi nhuận 29,42 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 16,02 tỷ đồng (năm 2022), 12,07 tỷ đồng (năm 2023) và 2,13 tỷ đồng (năm 2024).

Trong năm 2025, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 cho thấy, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 170 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu, lãi gộp đạt 43 tỷ đồng, tăng 13%. Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp đạt 471 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh doanh số sụt giảm, việc tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 344 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 189 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu tồn kho chủ yếu gồm nguyên vật liệu 116 tỷ đồng, thành phẩm 28,3 tỷ đồng, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 28,4 tỷ đồng và hàng hóa 19 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 186,8 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, trong đó dư nợ vay gần 80 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm.

Tương tự doanh thu, giá cổ phiếu CAN của Đồ hộp Hạ Long cũng trải qua nhiều thăng trầm, trong đó tăng mạnh năm 2024 và rơi năm 2025.

Cụ thể, trong năm 2024, CAN có nhiều thời điểm mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư khi leo lên 71.000 đồng/cp nhưng cũng giảm đáng kể về nửa cuối năm và chốt năm 2024 ở mức 54.000 đồng/cp.

Bước sang năm 2025, CAN tiếp tục có nhiều biến động, khi tăng khi giảm. Tính chung sau 1 năm giao dịch, CAN giảm 22.600 đồng/cp, tương đương 41,8% so với cuối năm 2024.

Trong năm 2026, CAN có khởi đầu không thuận lợi khi tiếp tục xu hướng “cài số lùi”. Đóng cửa tuần này, CAN dừng ở mức 29.200 đồng/cp, giảm 2.200 đồng/cp, tương đương 7% so với cuối năm 2025.

Vấn đề lớn của cổ phiếu CAN không chỉ nằm ở việc liên tục suy giảm mà còn ở cả thanh khoản. Trong đa số các phiên giao dịch gần đây, CAN ghi nhận khối lượng chuyển nhượng là 0 cổ phiếu và tất nhiên, giá trị giao dịch là 0 đồng.

Chỉ có trong ngày 8/1, thời điểm hơn 120 tấn lợn bẩn nhiễm tả lợn châu Phi bị phanh phui, CAN mới ghi nhận 13.500 cổ phiếu giao dịch, tương đương 380 triệu đồng được chuyển nhượng thành công.