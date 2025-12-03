Tỉnh Điện Biên muốn chuyển đổi số bằng giải pháp công nghệ ‘Make in Vietnam’

(VTC News) -

Tại Hội thảo "Xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam trong phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc" diễn ra ngày 3/12 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trước yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương lớn nhằm thúc đẩy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo định hướng chiến lược để các Bộ, ngành và địa phương triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số.

Quán triệt tinh thần đó, các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng xác định việc ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm đối với phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng giúp khắc phục điều kiện tự nhiên khó khăn, thu hẹp khoảng cách địa lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra động lực phát triển mới.

“Chỉ khi công nghệ số được đưa vào thực chất trong đời sống xã hội, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, thì chuyển đổi số mới thực sự phát huy giá trị và tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững”, ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cũng cho biết, Điện Biên có lợi thế về đất đai, khí hậu, với nhiều vùng nguyên liệu quy mô hàng chục nghìn héc-ta như mắc ca, cà phê, cao su; cùng 138 sản phẩm OCOP đặc trưng. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn cần được hỗ trợ mạnh mẽ để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

Tỉnh rất cần các giải pháp công nghệ “Make in Vietnam” phục vụ truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng, dự báo chất lượng; và đặc biệt là các công cụ đo đạc, thẩm định tín chỉ carbon – một hướng đi mới, phù hợp xu thế phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Tỉnh Điện Biên muốn các giải pháp số "Make in Vietnam" có thể thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp và du lịch của tỉnh. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Bên cạnh đó, với mục tiêu đón trên 1,45 triệu lượt khách trong năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, du lịch Điện Biên đang trên đà tăng trưởng nhưng cần sự đột phá mạnh về công nghệ. Tỉnh đặc biệt kỳ vọng các giải pháp thực tế ảo (VR/AR) phục vụ tái hiện giá trị lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; các nền tảng du lịch thông minh, hệ thống dữ liệu tập trung giúp người dân, doanh nghiệp và du khách tiếp cận thông tin thuận tiện, nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm.

Những định hướng trên đều có thể mở ra nhiều dư địa hợp tác cho các doanh nghiệp công nghệ, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc ứng dụng công nghệ số như một trụ cột quan trọng của phát triển.

Từ những kỳ vọng trên, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đề xuất Bộ KH&CN tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc kết nối các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ uy tín.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Đồng thời hỗ trợ tỉnh trong xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực và hướng dẫn áp dụng các mô hình công nghệ mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp công nghệ số triển khai các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên địa bàn.

Điện Biên mong muốn doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phù hợp với điều kiện vùng cao, dễ triển khai, chi phí hợp lý, mang lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh.