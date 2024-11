Tin tai nạn giao thông ngày 4/11: Người đàn ông tử vong dưới gầm xe container

(VTC News) -

Xe máy văng vào gầm xe container, 1 người tử vong

Khoảng 13h45 ngày 3/11, anh Lê Văn Nam (38 tuổi, quê Đắk Lắk) lái xe máy SH chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hướng TP Thuận An đi TP Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn qua chợ Nhỏ, phường Thuận Giao, TP Thuận An, xe máy trượt cát (rải trên đường) khiến anh Nam cùng chiếc xe ngã văng vào gầm xe container đang chạy cùng chiều bên trái.

Chiếc xe container liên quan vụ tai nạn.

Tai nạn làm anh Nam bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc container chạy thêm khoảng 200m thì tấp vào lề, dừng lại.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe SH nằm trong làn xe máy.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Cụ ông 90 tuổi bị ô tô cán tử vong khi sang đường

Vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 1h40 ngày 3/11 trên đường Trường Chinh, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Thời điểm này, xe ô tô do tài xế Hoàng Ngọc Lương A (SN 1980, ở số 1 Khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) cầm lái chạy theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ đi cầu Niệm.

Khi đến khu vực đường Trường Chinh, xe ô tô đâm vào cụ Đoàn Văn Ph. (SN 1931) đang đi bộ sang đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến cụ Ph. tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại số 454 đường Trường Chinh, quận Kiến An.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Va chạm với xe container, hai vợ chồng mắc kẹt trong cabin

Khoảng 20h45 ngày 2/11, người đàn ông lái xe tải chở vợ chạy trên Quốc lộ 22, hướng cầu vượt Củ Chi đi cầu vượt An Sương, TP.HCM

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe container đang dừng phía trước.

Nạn nhân mắc kẹt trong cabin sau tai nạn.

Cú tông mạnh khiến cabin xe tải biến dạng, hai vợ chồng trên xe bị thương, mắc kẹt trong cabin, liên tục kêu cứu.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân khu vực nhanh chóng hô hoán, dùng dây cáp cột vào cabin để kéo giãn, giải cứu hai nạn nhân. Sau đó, hai vợ chồng được đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng có mặt, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định hai vợ chồng buôn bán ở chợ Bình Điền, Quận 8.