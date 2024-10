Say rượu, nam thanh niên chạy xe tông một phụ nữ nhập viện

(VTC News) -

Ngày 22/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hiền (26 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thông tin ban đầu, lúc 5h20 ngày 21/10, tại trước số nhà 74 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 43D1-964.46 do nam thanh niên chạy và người đi bộ là bà Trần Thị Thạch (74 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam).

Vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Thạch bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Viện KSND và lực lượng kỹ thuật hình sự, cảnh sát giao thông tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trần Thanh Hiền (phải) trình diện cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thanh Hiền là người điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn nói trên. Trần Thanh Hiền đến Công an quận Liên Chiểu đầu thú và qua điều tra, công an xác định thời điểm chạy xe, Hiền có nồng độ cồn mức 1,054mg/lít khí thở.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an quận Liên Chiểu thi hành quyết định tạm giữ Hiền về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.