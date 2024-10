Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/10: Xe chở hàng cháy rụi trên cao tốc

(VTC News) -

Xe chở hàng chuyển phát nhanh bốc cháy trên cao tốc

15h25 ngày 27/10, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Km131 thuộc địa phận huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, xe tải chở hàng chuyển phát nhanh bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 50H-430.XX, do tài xế N.Đ (30 tuổi, trú xã Phổ Châu, TX Đức Phổ) cầm lái chạy theo hướng Bắc-Nam. Khi đến vị trí trên, bên trong thùng xe bất ngờ phát hoả. Ngọn lửa nhanh chóng cháy mạnh nên tài xế phát hiện, dừng xe gọi cơ quan chức năng cứu chữa.

Chiếc xe tải bị cháy rụi phía sau.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước cùng 19 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và CNCH.

Sau khoảng 20 phút tiếp cận và chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Song, nhiều hàng hóa ký gửi của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tước giấy phép lái xe tài xế xe bồn chạy ngược chiều

Ngày 27/10, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM làm việc với ông N.V.T. (47 tuổi, quê tỉnh Long An), tài xế lái xe bồn trộn bê tông đi ngược chiều trên tỉnh lộ 8, đoạn qua thị trấn Củ Chi, TP.HCM.

Trạm CSGT Tây Bắc lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Theo Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2021 NĐ-CP, ông T. bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 - 4 tháng.

Ông N.V.T, tài xế lái xe bồn chạy ngược chiều làm việc với CSGT.

Trước đó, clip ghi lại cảnh xe bồn trộn xi măng chạy ngược chiều trên tỉnh lộ 8, đoạn qua thị trấn Củ Chi được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 26/10. Thời điểm này, nhiều phương tiện qua lại nhưng lái xe bồn vẫn bất chấp nguy hiểm, cho xe đi ngược chiều.

Người đàn ông bị xe container lùi cán tử vong

Sáng 27/10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân xe container chạy lùi cán tử vong một người đi xe đạp điện. Trước đó, vào lúc 22h38 ngày 26/10, một người đàn ông khoảng 35 tuổi chạy xe đạp điện trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng Thuận An đi Thủ Dầu Một.

Khi đến trước cây xăng 68, đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An, xe điện tông vào đuôi xe container BKS 50H-243.75 do tài xế T.H.M. (33 tuổi, quê Sóc Trăng) lái đang đi lùi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn.