Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 25/10: Va chạm giữa 2 xe máy, 1 người chết

Hai xe máy va chạm mạnh giữa ngã tư, 2 người thương vong

Khoảng 7h40 ngày 24/10, tại đường nội bộ trong khu đô thị Bắc Đồng Vân, thuộc TDP Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Thời điểm trên, xe máy BKS 98B2-250.02 do anh Nông Đức V. (SN 2002, trú tại thôn Cây Thị, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) cầm lái chạy theo hướng đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi đường tỉnh 295B.

Khi đến khu vực xã Quang Châu, anh V. va chạm với xe máy (chưa xác định BKS) do Nguyễn Văn K. (SN 2006, trú tại Tằm Lịch, Khánh Xuân, Lộc Bình, Lạng Sơn) cầm lái chạy theo hướng Bắc Giang đi Bắc Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến Nguyễn Văn K. tử vong tại chỗ, Nông Đức V. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh cấp cứu.

Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, hai xe đến ngã tư cùng lúc với tốc độ cao, điểm va chạm xảy ra tại giữa ngã tư, sau đó cả phương tiện và các nạn nhân cùng văng xa lên vỉa hè.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Việt Yên đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Phạt 17 triệu đồng tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc

Ngày 24/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng đối với tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Trước đó, vào khoảng 8h20 ngày 19/10, tại Km21 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, anh Vương Văn Chiến (SN 1968, trú tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) lái ô tô BKS 19A-174.12 chạy ngược chiều.

Tài xế Vương Văn Chiến làm việc với cơ quan công an.

Hành vi của nam tài xế vi phạm điểm a, khoản 8, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Tại cơ quan công an, người đàn ông này cho biết sáng 19/10, anh đi nhầm lối vào cao tốc. Do không muốn đi xa, quan sát thấy đường vắng, nghĩ lực lượng công an không biết nên anh cho xe quay đầu đi ngược chiều.

Hai xe máy đi ngược chiều va chạm, 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h47 ngày 23/10, trước số nhà 83 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, TP Hải Phòng khiến 2 người thương vong.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Ngô Văn H. (SN 2000, ở khu 10 Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cầm lái xe máy BKS 15H1 - 483.XX đi trên đường Trần Nhân Tông theo hướng từ ngã năm Kiến An về ngã sáu Quán Trữ.

Hai chiếc xe máy liên quan vụ tai nạn.

Khi đến trước số nhà 83 đường Trần Nhân Tông, Ngô Văn H. va chạm với xe máy BKS 16L5 - 08xx do anh Nguyễn Mạnh H (41 tuổi, ở 5/11/61 Đẩu Vũ 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Mạnh H. tử vong tại chỗ, Ngô Văn H. bị thương, 2 xe máy bị hư hỏng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.