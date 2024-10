Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 23/10: Va chạm xe tải, 3 người thương vong

(VTC News) -

Ô tô tải va chạm xe máy khiến 3 người thương vong

Vào khoảng 11h50 ngày 22/10, tại Km 298+250, tuyến quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 3 người thương vong.

Thời điểm trên, ô tô tải BKS 34C-254.xx do anh Đ.V.X, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội cầm lái chạy trên quốc lộ 32.

Khi đến khúc cua tại Km 298+250 thuộc địa phận xã Chế Cu Nha, xe ô tô tải va phải xe máy BKS 21K1-466.XX do L.A.V (SN 2007) cầm lái chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, trên xe máy V. còn chở theo 2 người ngồi sau gồm T.T.N (SN 2007) và H.T.P (SN 2007, cùng trú tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải).

Vụ tai nạn khiến L.A.V. tử vong tại chỗ, 2 người ngồi sau bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ TNGT.

Theo tra cứu thông tin phương tiện, chủ ô tô tải BKS 34C-254.xx là Nguyễn Văn Hải (ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Chiếc xe được đăng kiểm gần nhất ngày 8/10/2024, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2911D, hạn kiểm định đến ngày 7/10/2025.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế xe ba gác tử vong sau va chạm ô tô 7 chỗ

Chiều 22/10, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và xe ba gác, khiến người lái xe ba gác tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 cùng ngày, tại giao lộ Trần Thị Nhượng - Trần Thị Thu (phường 4, TP Cao Lãnh) ô tô 7 chỗ BKS 66A - 261.75 do tài xế Ngô Quí Trọng (24 tuổi, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cầm lái đi trên đường Trần Thị Thu hướng từ đường Thiên Hộ Dương đến đường Đinh Bộ Lĩnh.

Khi đến khu vực trên, ô tô va chạm với xe ba gác máy do ông Nguyễn Huy Dư (52 tuổi, ngụ phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh) cầm lái đi trên đường Trần Thị Nhượng.

Chiếc xe ba gác liên quan vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Tài xế xe ba gác và nhiều vật dụng chở trên xe bị hất văng xuống đường. Sau va chạm, chiếc xe ba gác tiếp tục lao tự do lên vỉa hè hàng chục mét rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông Dư bị thương nặng. Dù được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Say rượu, nam thanh niên chạy xe tông một phụ nữ nhập viện

Ngày 22/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thanh Hiền (26 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thông tin ban đầu, lúc 5h20 ngày 21/10, tại trước số nhà 74 Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 43D1-964.46 do nam thanh niên chạy và người đi bộ là bà Trần Thị Thạch (74 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam).

Vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Thạch bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trần Thanh Hiền (phải) trình diện cơ quan chức năng.

Sau khi tai nạn xảy ra, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Viện KSND và lực lượng kỹ thuật hình sự, cảnh sát giao thông tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Thanh Hiền là người điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn nói trên. Trần Thanh Hiền đến Công an quận Liên Chiểu đầu thú và qua điều tra, công an xác định thời điểm chạy xe, Hiền có nồng độ cồn mức 1,054mg/lít khí thở.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an quận Liên Chiểu thi hành quyết định tạm giữ Hiền về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.