Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 10/9: Tài xế tử vong sau tai nạn liên hoàn

(VTC News) -

Xe đầu kéo đâm gãy thành cầu lao xuống vực, tài xế tử nạn

Khoảng 17h30 ngày 9/9, chiếc ô tô đầu kéo biển kiểm soát tỉnh Thừa Thiên - Huế kéo theo thùng hàng chạy hướng Khe Sanh - TP Đông Hà. Khi đến Km45+878 Quốc lộ 9, đoạn qua cầu Xóm Ro, xã Đakrông (Quảng Trị) thì tông vào phía bên phải thành cầu Xóm Ro rồi rơi xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt và chết trong cabin.

Lãnh đạo UBND huyện Đakrông cho biết, lực lượng chức năng đang huy động xe cẩu để nhấc thùng hàng, sau đó đưa tài xế mắc kẹt ở cabin ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tài xế xe bồn thiệt mạng sau tai nạn liên hoàn

Ngày 9/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 23h30 ngày 8/9, tại cầu vượt tuyến tránh QL1A (tổ dân phố Dinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến tài xế tử vong.

Thời điểm trên, xe bồn BKS 79CD - 000.66 do tài xế Đặng Văn Lịch (SN 1970, quê Khánh Hòa) cầm lái, chạy theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe đầu kéo BKS 50H - 254.84 kéo theo rơ-moóc mang BKS 51R - 329.12, do tài xế Nguyễn Mậu Nam (SN 1972, quê Hà Tĩnh) cầm lái, chạy chiều ngược lại.

Sau va chạm, xe bồn tiếp tục tông trực diện vào xe khách BKS 77B - 023.26 do ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1973, quê Bình Định) cầm lái, chạy hướng Nam - Bắc.

Vụ tai nạn khiến tài xế Đặng Văn Lịch tử vong tại chỗ. Một số người trên xe khách bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe tải va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người chết

Ngày 9/9, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa hai xe tải, làm một phụ xe tử vong trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Thông tin ban đầu, khuya 8/9, xe tải BKS 49C - 215.77 chạy hướng Bắc - Nam do tài xế K.Đ (23 tuổi) cầm lái, trên xe có phụ xe N.S.H (19 tuổi, quê Lâm Đồng). Khi đến Km 219+500 qua xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc), xe tải này tông vào đuôi xe tải BKS 77C - 016.21 chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến phần đầu xe tải BKS 49C-215.77 vỡ nát, nhiều mảnh kính văng xuống đường. Phụ xe H. bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tai nạn trên QL 19C, 2 người thương vong

Ngày 9/9, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 8/9, tại km5+300 trên QL 19C, đoạn qua địa bàn thôn Cảnh An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước), xe máy BKS 77H5-1346 do Võ Văn Hộ (SN 1975, ngụ thôn Cảnh An 1) cầm lái, chạy theo hướng từ xã Phước An (huyện Tuy Phước) đi huyện Vân Canh.

Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe máy BKS 77F1-255.21 do Hồ Văn Điệp (SN 1994, ngụ TX An Nhơn) cầm lái, chạy ngược lại.

Hậu quả, ông Hộ cùng anh Điệp bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh. Tuy nhiên, sau đó ông Hộ đã tử vong.