Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/9: Bắt tài xế tông 2 người chết

Bắt tài xế gây tai nạn làm 2 người tử vong

Ngày 2/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp tài xế ô tô trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều 1/9 trên địa bàn để điều tra về hành vi 'Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng'.

Trước đó, vào chiều 1/9, Mai Xuân Vinh lái xe ô tô con (loại 7 chỗ ngồi) chạy trên đường Phan Đình Phùng theo hướng từ trung tâm TP Bảo Lộc đi xã Lộc Châu với tốc độ cao.

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 22 (Phường 2, TP Bảo Lộc), xe ô tô của Vinh tông trực diện vào xe máy mang BKS 49H1 - 180.25 chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên xe máy là Nguyễn Hải Đăng (SN 2007, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) và Phạm Duy Quang Đạt (SN 2006, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Mai Xuân Vinh là 0,9 miligam/lít khí thở. Người đàn ông này cũng không có giấy phép lái xe và lấn trái đường sai quy định.

Được biết, ngày 3/4, người này cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính 46 triệu đồng vì điều khiển ô tô khi đã sử dụng rượu bia, với nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở, không có giấy phép lái xe và không mang theo đăng ký xe.

Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ lái xe tông tử vong cụ bà nhặt rác

Ngày 2/9, thông tin từ Công an TP Bắc Giang, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Hùng (SN 1983, trú xã Song Mai, TP Bắc Giang) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hùng là kẻ gây tai nạn cho cụ bà nhặt rác gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trần Xuân Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Trước đó, sáng 31/8, Hùng lái xe ô tô BKS 98A-250.25 chở vợ là chị Thân Thị Trang (SN 1992) và chị họ là Ngô Kim Liên đi ăn sáng.

Sau đó, Hùng lái xe ô tô chở Trang và Liên đến số nhà 102 đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang để mua đồ về làm bánh sinh nhật.

Lúc này bà N.T.T. đi đến trước cửa số nhà 101 đường Thánh Thiên và ngồi xuống vị trí sát vỉa hè để nhặt phế liệu.

Do không quan sát, Hùng đã đâm vào bà T. khiến nạn nhân bị cuốn chui vào trong gầm xe ô tô.

Sau khi xảy ra va chạm, chị Trang mở cửa bước xuống nhưng không nhìn thấy bà T. nằm dưới gầm xe và tiếp tục di chuyển.

Vụ tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TP Bắc Giang đã khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua xét nghiệm, Hùng không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý. Hùng có giấy phép lái xe ô tô hạng D, do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang cấp ngày 4/8/2020, thời hạn đến ngày 4/8/2025.

Trưởng công an xã ở bị thiếu niên tông xe trọng thương

Vào khoảng 20h ngày 1/9, tại Km 22+100, tỉnh lộ 156 thuộc địa phận thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Bát Xát phối hợp cùng Công an xã Cốc Mỳ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

Đến khoảng 21h15, tổ công tác phát hiện Gì A Mành (SN 2008, trú tại thôn Sơn Hà, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) lái xe máy BKS 24B2-443.06 không đội mũ bảo hiểm chạy hướng xã Cốc Mỳ đi xã Trịnh Tường.

Thiếu tá Dương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, Mành không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy và đâm trực diện vào thiếu tá Cao Văn Dương (Trưởng Công an xã Cốc Mỳ).

Hậu quả, anh Dương bị thương được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, Mành bị Công an huyện Bát Xát tạm giữ.

Tại cơ quan công an, Mành khai nhận, do vi phạm giao thông, sợ bị xử phạt nên định bỏ chạy.