Tin siêu bão Ragasa mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin mới nhất về siêu bão Ragasa

Sau khi đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9, siêu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Đến thời điểm hiện tại, đây là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2025, cũng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử bão trên Biển Đông.

Lúc 9h ngày 23/9, siêu bão Ragasa cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 820km về phía Đông. Dự báo trong 3 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo từ 24/9, siêu bão Ragasa sẽ suy yếu dần. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 24/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão số 9 Ragasa trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông, đổi hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Sau đó, bão sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh tới Nghệ An.

Tại cuộc họp chiều 22/9 bàn giải pháp ứng phó siêu bão Ragasa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, khi vào Biển Đông với các yếu tố bất lợi, cơn bão sẽ giảm cấp. Theo dự báo, càng vào gần đến Việt Nam bão càng giảm cấp.

Theo dự báo hiện nay, bão bắt đầu tác động đến vịnh Bắc Bộ vào rạng sáng 25/9, sau đó sẽ đổ bộ đất liền nước ta. Dự báo khi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 9 Ragasa còn cấp 9, cấp 10, giật cấp 13-14, khi vào đất liền khả năng còn cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết, đến 7h ngày 26/9, bão số 9 Ragasa trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 23/9, Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Ngày 24/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và tối 23/9, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/9 đến ngày 2/10, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, tác động của bão số 9 Ragasa, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Từ 28-29/9, Thanh Hoá đến TP Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, sau mưa giảm dần.

Các khu vực khác chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, từ 26-28/9 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.