Mỹ tấn công Venezuela: LHQ họp khẩn, Nga-Trung Quốc yêu cầu thả ngay ông Maduro

(VTC News) -

Theo nội dung bài phát biểu được Phó tổng thư ký Rosemary DiCarlo thay mặt Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đọc trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) tại New York (Mỹ), ông Guterres kêu gọi "tôn trọng nguyên tắc chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia".

"Tôi vô cùng lo ngại về khả năng leo thang bất ổn ở nước này tác động tiềm tàng đến khu vực và tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức tiến hành quan hệ giữa các quốc gia", phát biểu của người đứng đầu Liên hợp quốc có đoạn.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York.

Ông Guterres cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Venezuela tham gia đối thoại toàn diện và dân chủ. "Tôi hoan nghênh và sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hòa bình phía trước", ông nhấn mạnh.

Theo ông Guterres, luật pháp quốc tế cũng có những công cụ giúp giải quyết vấn đề buôn bán ma túy, tranh chấp tài nguyên và nhiều vấn đề khác. "Đây là con đường chúng ta cần phải đi theo", ông cho biết.

Tương tự, Đại sứ Colombia Leonor Zalabata Torres cho rằng Hiến chương Liên hợp quốc chỉ cho phép "sử dụng vũ lực trong những trường hợp đặc biệt - để tự vệ chính đáng, khi đối mặt với cuộc tấn công vũ trang hoặc khi có sự cho phép rõ ràng của Hội đồng này". Ngay cả như vậy, "điều này cũng không đồng nghĩa với việc nắm quyền kiểm soát chính trị của một quốc gia khác".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz bảo vệ điều mà Mỹ mô tả là "chiến dịch thực thi pháp luật chính xác do quân đội Mỹ hỗ trợ nhằm vào hai kẻ bị truy nã - trùm ma túy Nicolas Maduro và Cilia Flores" cùng vợ ông ta.

"Như Ngoại trưởng Marco Rubio nói, không có cuộc chiến chống lại Venezuela hay người dân nước này. Chúng tôi không chiếm đóng quốc gia nào cả", ông Waltz trình bày quan điểm.

Tuy nhiên, ông Waltz cho rằng "không thể tiếp tục để nguồn dự trữ năng lượng lớn nhất thế giới nằm dưới sự kiểm soát của những đối thủ của Mỹ".

Trong cuộc họp, Anh cũng kêu gọi tổ chức "quá trình chuyển đổi an toàn và hòa bình sang chính phủ hợp pháp".

Một số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng chỉ trích hành động của Washington, trong đó có Nga và Trung Quốc yêu cầu thả ông Maduro.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia lên án chiến dịch của Mỹ bắt giữ ông Maduro, coi đó là "điềm báo về sự quay trở lại thời kỳ vô luật pháp và sự thống trị bằng vũ lực của Mỹ".

"Chúng tôi hy vọng rằng các ông sẽ từ bỏ tiêu chuẩn kép và không tìm cách biện minh cho hành động gây hấn tàn bạo như vậy", ông Nebenzia nói.

Đại diện của Venezuela Samuel Moncada đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ việc yêu cầu Mỹ "tôn trọng đầy đủ quyền miễn trừ của Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores".

Ông Maduro và vợ xuất hiện tại tòa án New York hôm 5/1, tuyên bố không nhận tội.