Venezuela ráo riết truy lùng nội gián hỗ trợ Mỹ tập kích bắt Tổng thống Maduro

(VTC News) -

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ cuộc tấn công của Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Theo sắc lệnh này, cảnh sát được yêu cầu "ngay lập tức bắt đầu cuộc tìm kiếm và bắt giữ trên toàn quốc đối với tất cả những người tham gia vào việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ".

Sắc lệnh đã có hiệu lực từ ngày xảy ra vụ việc là 3/1, nhưng được công bố đầy đủ vào ngày 5/1.

Cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ của Mỹ tại các cơ sở Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro, khiến nhiều câu hỏi được đặt ra về cách thức thực hiện.

Theo BBC, trong nhiều tháng, các điệp viên Mỹ theo dõi mọi động thái của Tổng thống Maduro. Một nhóm nhỏ trong đó bao gồm một nguồn tin được cho là trong nội bộ chính phủ Venezuela, quan sát ông ăn gì, mặc gì, ngủ ở đâu, và thậm chí theo dõi "cả thú cưng của ông ta", theo các quan chức quân đội.

Ông Maduro trên đường đến tòa án ở New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, vào đầu tháng 12, chiến dịch được lên kế hoạch mang tên "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối" được hoàn thiện. Đó là kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch và diễn tập tỉ mỉ, thậm chí bao gồm cả việc các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ tạo ra một bản sao chính xác kích thước thật nơi trú ẩn an toàn của ông Maduro ở Caracas để thực hành các tuyến đường xâm nhập.

Kế hoạch này được giữ bí mật tuyệt đối. Quốc hội Mỹ không được thông báo hoặc tham khảo ý kiến ​​trước đó. Với các chi tiết chính xác được xác định, các quan chức quân sự cấp cao chỉ cần chờ đợi điều kiện tối ưu để triển khai.

Bên ngoài phiên toà xét xử Tổng thống Venezuela tại Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 5/1 bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang bất ổn ở Venezuela.

Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York chỉ vài giờ trước khi ông Maduro dự kiến ​​ra hầu tòa tại tòa án liên bang Manhattan với các cáo buộc liên quan đến ma túy, bao gồm cả âm mưu khủng bố ma túy. Ông Maduro trước đó phủ nhận mọi liên quan đến tội phạm.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Venezuela tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện và dân chủ, đồng thời nói thêm: "Tôi hoan nghênh và sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hòa bình phía trước.