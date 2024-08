(VTC News) -

TP.HCM lấy ý kiến người dân về dự thảo bảng giá đất

Để có thêm thông tin nhằm đánh giá về mức độ quan tâm, ý kiến của người dân về dự thảo Quyết định về điều chỉnh quyết định số 02 ngày 16/1/2020 của UBND TP.HCM quy định về bảng giá, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM triển khai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội trên Internet trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh. (Ảnh minh họa)

Thời gian khảo sát từ ngày 19/8 - 23/8/2024. Người dân có thể bấm vào link dưới để tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến.

Phiếu khảo sát về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh dự kiến áp dụng của TP.HCM.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP.HCM lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 02 ngày 16/1/2020 của UBND TP.HCM về bảng giá đất trên địa bàn.

Theo dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, các tuyến đường khu vực trung tâm Quận 1 có mức tăng 5-6 lần so với bảng giá hiện hành. Nhiều tuyến đường khác tại Quận 7, 4, 12 được điều chỉnh tăng giá gấp 10-15 lần so với bảng giá đất hiện hành.

Tại huyện Hóc Môn có giá đất dự kiến tăng rất mạnh so với bảng giá đất hiện hành, mức tăng từ 20 lần đến hơn 30 lần.

Tại các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, giá đất mới dự kiến sẽ điều chỉnh tăng từ 10 - 20 lần so bảng giá đất giá đất cũ.

TP.HCM cũng dự kiến đất thương mại, dịch vụ bằng 80% giá đất ở liền kề. Giá đất không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư cùng khu vực.

Nhà hàng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội hơn 3 tiếng

Khoảng 18h30 ngày 16/8, lửa bùng phát từ tầng 2 của nhà hàng Star ở số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, khu vực xảy ra vụ hoả hoạn là một nhà hàng đang sửa chữa rộng khoảng 650m2.

Lửa bùng dữ dội tại nhà hàng trên phố Phó Đức Chính, tối 16/8.

Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh, khói đen bốc lên cao hàng chục mét khiến nhiều người dân lo lắng.

Theo chia sẻ của người dân, vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc các công nhân đang sửa chữa bên trong nhà hàng. "Do việc sửa chữa, cải tạo có các vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh", một người dân sinh sống trên phố Phó Đức Chính nói.

"Khoảng 18h35, khi thấy lửa bùng lên ở tầng 2, tôi và người dân xung quanh đã chạy ra ngoài và hô hoán. Hiện chỗ này đang tạm thời dừng hoạt động để phục vụ công tác sửa chữa", một người dân tại hiện trường cho biết.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội điều gần 10 xe cứu hoả và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độc vây kín toàn bộ khu vực cháy và gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận, tổ chức chữa cháy. Do địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng mái tôn kiên cố nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong dập tắt đám cháy.

Sau khoảng hơn 4 tiếng bốc cháy, vụ hoả hoạn được dập tắt. Mái tầng hai nhà hàng sụp đổ, các thiết bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa bị thiêu rụi.

Quá trình chữa cháy, một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Ba Đình bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Người đàn ông dúi đầu bé trai xuống bể bơi

Ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip ghi lại hình ảnh bé trai bị người đàn ông quát lớn, rồi dúi đầu xuống nước tại bể bơi ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo nội dung clip, người đàn ông mặc áo trắng quát tháo, văng tục với bé trai và bắt cháu phải xin lỗi con trai ông ta.

"Bố mẹ mày đâu? Mày chơi rồi đẩy con tao thế à? Ra xin lỗi nó nhanh. Cút ra đây... Mày thích chơi dìm không", người đàn ông quát tháo rồi bước xuống bể dúi đầu bé trai xuống nước khoảng vài giây. Hành động trên khiến cháu bé hoảng sợ, khóc lớn và liên tục nói "cháu xin lỗi, cháu biết lỗi rồi".

Hình ảnh người đàn ông dìm đầu bé trai xuống bể bơi ở Hà Nội.

Sau đó, bé trai lập tức chạy ra xin lỗi bạn. Trong khi đó, người đàn ông vẫn không ngừng quát tháo, thậm chí còn bóp cổ bé trai và ra lệnh "khoanh tay vào, xin lỗi nó 100 lần".

Cùng ngày, đại diện Công an phường Quảng An cho biết, cơ quan chức năng đã nắm được vụ việc và đang phối hợp Công an quận Tây Hồ tổ chức xác minh.

Theo vị lãnh đạo, cảnh sát địa phương đang mời bố mẹ cháu bé và người đàn ông trong clip đến trụ sở để làm việc. Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định người đàn ông trong clip không phải cư dân trên địa bàn.

CSGT đưa bé trai Nhật Bản nghi ngộ độc đi cấp cứu

Trưa 16/8, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Đội 2, Cục CSGT), làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cháu bé người Nhật Bản được CSGT đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khoảng 11h20, tổ công tác nhận được yêu cầu hỗ trợ của tài xế xe khách biển số Hà Nội. Tài xế cho hay trên xe có hành khách người nước ngoài gặp vấn đề về sức khỏe cần đi bệnh viện gấp.

Ngay khi nhận được tin, tổ cảnh sát giao thông báo cáo chỉ huy, đồng thời dùng xe đặc chủng tiếp cận hỗ trợ. Lực lượng chức năng sau đó chở gia đình gồm 3 thành viên mang quốc tịch Nhật Bản, trong đó có bé K.S. (SN 2021) có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm tới bệnh viện ở Hải Phòng để thăm khám, điều trị.

Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.