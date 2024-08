Một cảnh sát bị ngạt khói khi chữa cháy nhà hàng trên phố Phó Đức Chính, Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 17/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà hàng hàng Star ở phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Theo đó, lúc 18h39 ngày 16/8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy tại nhà hàng trên.

Nhiều xe cứu hoả cùng cảnh sát PCCC&CNCH được điều tới hiện trường.

Trung tâm khẩn trương điều động 11 xe chữa cháy, xe chuyên dụng của các đơn vị: Công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 1 xe tải chở phương tiện và 2 xe chỉ huy đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, Công an phường, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Ba Đình, Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình và các lực lượng dân quân tự vệ, y tế... cũng triển khai đến hiện trường tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ.

Nhà hàng xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 650m2, cao 1 tầng và 1 tầng lửng. Điểm xuất phát cháy bắt nguồn từ khu vực mái của nhà hàng, sau đó lan nhanh xuống tầng 1 có nhiều vật liệu dễ cháy (mút, xốp, vải, gỗ…). Ngọn lửa bùng phát nhanh, lan rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độc vây kín toàn bộ khu vực cháy và gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận, tổ chức chữa cháy.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, cơ sở đang dừng hoạt động để sửa chữa, không có người bị mắc kẹt trong đám cháy.

Video: Nhà hàng ở Hà Nội cháy lớn hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể dập lửa

Các đơn vị nhanh chóng triển khai các mũi tấn công khoanh vùng đám cháy, ngăn cháy lan ra các khu vực xung quanh; huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện công trình, mở lối cho lực lượng PCCC tiếp cận vào bên trong để dập lửa.

Đến 22h07 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, các đơn vị tiếp tục triển khai phun nước làm mát và dập tàn. Đến 23h, đám cháy được dập tắt, qua đó kịp thời ngăn chặn, không để cháy lan sang các nhà và công trình lân cận.

Quá trình chữa cháy, một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Ba Đình bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.