Tin mưa lớn Bắc Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày từ chiều 5/6 cho Hà Nội, cả nước

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và dự báo thời tiết 10 ngày, từ chiều nay 5/6 đến 14/6, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, đêm qua đến sáng nay (5/6), khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 8h ngày 5/6 có nơi trên 150mm như: Bản Quan (Lào Cai) 271.6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213.6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178.6mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156.4mm, Gia Phú (Lào Cai) 154.8 mm, …

Bắc Bộ, Thanh Hóa từ ngày 5/6 đến đêm 6/6 mưa vừa, mưa to và dông. (Ảnh: Đắc Huy)

Dự báo, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 7-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ chiều 5/6 - 14/6)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 5/6, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, dông, trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày dao động thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Từ 6/6 - 14/6:

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 6 - 14/6.

Dự báo thời tiết từ chiều 5/6 đến ngày 6/6

Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Nghệ An đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu vực Nghệ An từ chiều tối 5/6 đến ngày 6/6 mưa vừa, mưa to và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, khu vực Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 6/6 đến ngày 14/6

Bắc Bộ đêm 6/6 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 7/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 8/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.