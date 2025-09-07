Tin mới nhất về bão số 7 Tapah: Hôm nay bão mạnh lên cấp 10, biển động rất mạnh

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 7/9

Trong những giờ qua, bão số 7 Tapah ít di chuyển, cường độ mạnh cấp 9 và sẽ mạnh lên cấp 10 trong hôm nay. Khoảng sáng 8/9, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo đó, lúc 10h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão số 7 Tapah trên đất liền vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 10h ngày 9/9, bão số 7 trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tác động của bão số 7 Tapah, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

"Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý.

Trên đất liền nước ta, chiều và đêm 7/9, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và đêm cùng ngày, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết TP Hà Nội trong ngày và đêm nay 7/9, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực này có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất 34-36°C.

TP.HCM có mây, trời mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 30-32°C. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.