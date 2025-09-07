Bão số 7 Tapah còn mạnh thêm, có thể gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 7/9

Tin bão số 7 Tapah trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 Tapah trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 Tapah trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục mạnh thêm.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 7 Tapah. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 9/9, bão số 7 Tapah trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6-7, giật cấp 9.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Tác động của bão số 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm qua và sáng sớm nay 7/9, TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 6/9 đến 3 giờ ngày 7/9 có nơi trên 100mm như: trạm Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 121,4mm; trạm Ia Pnôn (Gia Lai) 132,4mm; trạm Buôn Trấp (Đắk Lắk) 128,8mm…

Dự báo ngày và đêm 7/9, TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Ngày 8/9, các khu vực trên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to lúc chiều và tối.

Trong hai ngày 7-8/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 8/9 đến ngày 16/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ 9-11/9, khả năng hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ, cục bộ mưa rất to.

Thời kỳ dự báo, Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, đêm 9-11/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Các khu vực khác chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.