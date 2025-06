Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 2h ngày 25/6. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Bắc, đổ hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khoảng 1h ngày 27/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 25/6, Bắc Bộ và Tây Nguyên cục bộ mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 24/6 đến 3h ngày 25/6 có nơi trên 130mm như: Liễu Đô (Yên Bái) 233mm; Tiên Nguyên (Hà Giang) 193,4mm; Đắk Hring (Kon Tum) 136,2mm…

Dự báo từ nay đến đêm 25/6, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Ở khu vực Việt Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 15-40mm, có nơi trên 150mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Ngày 26/6, thời tiết Bắc Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, khu Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh ở vùng núi Bắc Bộ. Cụ thể:

Tỉnh Huyện Lai Châu Mường Tè, Than Uyên Điện Biên Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo Sơn La Mai Sơn, Mường La, Phù Yên, Sông Mã, TP Sơn La Lào Cai Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên Yên Bái Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Yên, Yên Bình Hà Giang Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh Tuyên Quang Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang

Chiều tối và tối 25/6, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong khi đó, 24-48 giờ tới, Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có thể mưa rào và dông, mặc dù mưa không kéo dài nhưng cũng giúp giải nhiệt tạm thời.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 26/6 đến ngày 4/7, thời tiết trên cả nước có sự phân hoá rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi Bắc Bộ mưa triền miên, có những ngày cục bộ mưa to đến rất to thì Trung Bộ tiếp tục đón nắng mạnh, một số nơi nắng nóng. Mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ tập trung vào chiều và tối.

Theo đó, từ đêm 26 đến ngày 286, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ khoảng chiều tối và đêm 28/6, mưa mở rộng phạm vi và gia tăng cường độ ra toàn Bắc Bộ, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong đó, thời kỳ từ đêm 29-30/6, vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa rất to.

Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đà Nẵng - Bình Thuận đêm 26/6 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm 26/6 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 24/6, Hà Nội ban ngày nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất dao động 32-34°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ xu hướng giảm dần về tối và đêm với nhiệt độ thấp nhất 26-28°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 26/6-1/7, thời tiết Hà Nội ẩm ướt với những cơn mưa rào và dông kèm nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất thời kỳ này phổ biến 32-34°C. Nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn ở mức tương đối cao.

Từ 2-4/7, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34°C, mặc dù nhiệt độ chưa ở ngưỡng nắng nóng như người dân vẫn có thể cảm nhận rõ tiết trời oi bức. Ban đêm, thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng thấp nhất 27-28°C.