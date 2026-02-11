Tin lời hứa lương 1.000 USD/tháng, thiếu nữ may mắn thoát 'lưới' lừa đảo

(VTC News) -

Ngày 11/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Quý (Tây Ninh), đơn vị đã phối hợp lực lượng chức năng bàn giao em N.A.P (17 tuổi, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) cho gia đình để đưa về đoàn tụ cùng người thân.

Em P. bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” nhưng đã được ngăn chặn.

Trước đó 3 ngày, N.A.P (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) lên mạng tìm hiểu thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Telegram để kiếm công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ.

Ảnh minh họa.

Thời điểm này em được một số đối tượng lạ mời chào công việc "bấm máy tính" bên Campuchia với mức lương hấp dẫn lên đến 1.000 USD/tháng, chưa kể tiền thưởng đủ loại.

Dù chưa rõ người đưa lời mời, công việc có đúng như hứa hẹn hay không, em P vẫn tin lời, đồng thời chấp nhận đến địa chỉ để được đón đi. P di chuyển bằng ô tô từ tỉnh Đồng Nai đến khu vực Trạm cửa khẩu Mỹ Quý để làm thủ tục xuất cảnh. Trong khi làm nhiệm vụ, Công an xã Mỹ Quý phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, sau khi đưa về trụ sở cô gái mới giật mình sắp bị lừa sang Campuchia.

Nhận tin báo, gia đình có mặt đưa em P trở về nhà an toàn.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng giải cứu thành công một thiếu nữ bị nhóm lừa đảo “khống chế online”, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng tiền chuộc.

Cụ thể, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai tiếp nhận trình báo của chị P.T.H.A (phường Trấn Biên) về việc con gái chị bị kẻ xấu nhắn tin, gọi điện yêu cầu nộp 300 triệu đồng.

Theo trình báo, nhóm lừa đảo dùng Zalo của con chị A. nhắn với nội dung: ‘Mẹ ơi mẹ có tiền không chuyển cho con 300 triệu".

Ngay sau khi nhận tin nhắn, chị nhận định con mình gặp chuyện và lập tức trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trấn Biên kịp thời giải cứu thành công nạn nhân khi em đang bị nhóm lừa đảo “khống chế online” tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, nạn nhân cho biết chiều 2/9 em nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là shipper, yêu cầu xác nhận địa chỉ giao hàng. Sau đó, một kẻ khác gọi điện, giả danh công an, thông báo em có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền.

Nhóm này yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom, bật camera, chia sẻ màn hình và dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam.

Công an Đồng Nai nhận định, chiêu thức lừa đảo thay đổi, ngày càng tinh vi, nhưng cốt lõi để tội phạm mạng hoạt động là thao túng tâm lý: lợi dụng lòng tốt, lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin và đặc biệt là nỗi sợ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi cần làm việc, Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua Công an địa phương. Đặc biệt, cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.

Khi nhận cuộc gọi thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… người dân cần bình tĩnh, không hoảng loạn; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng.

Gia đình khi được thông báo con em “bị bắt cóc” cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để phối hợp, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu.