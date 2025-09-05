Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc 300 triệu đồng ở Đồng Nai

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một thiếu nữ bị nhóm lừa đảo “khống chế online”, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng tiền chuộc.

Cụ thể, ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai tiếp nhận trình báo của chị P.T.H.A (phường Trấn Biên) về việc con gái chị bị kẻ xấu nhắn tin, gọi điện yêu cầu nộp 300 triệu đồng.

Theo trình báo, nhóm lừa đảo dùng Zalo của con chị A. nhắn với nội dung: ‘Mẹ ơi mẹ có tiền không chuyển cho con 300 triệu’”.

Ngay sau khi nhận tin nhắn, chị nhận định con mình gặp chuyện và lập tức trình báo cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trấn Biên kịp thời giải cứu thành công nạn nhân khi em đang bị nhóm lừa đảo “khống chế online” tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường.

Tại cơ quan công an, nạn nhân cho biết chiều 2/9 em nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là shipper, yêu cầu xác nhận địa chỉ giao hàng. Sau đó, một kẻ khác gọi điện, giả danh công an, thông báo em có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền.

Nhóm này yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng Zoom, bật camera, chia sẻ màn hình và dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam.

Công an Đồng Nai nhận định, chiêu thức lừa đảo thay đổi, ngày càng tinh vi, nhưng cốt lõi để tội phạm mạng hoạt động là thao túng tâm lý: lợi dụng lòng tốt, lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin và đặc biệt là nỗi sợ.

Nhóm lừa đảo giả danh lực lượng chức năng, “phán quyết” nạn nhân liên quan ma túy, rửa tiền. Từ đó, bị hại bị dẫn dắt cung cấp thông tin để chúng vẽ ra kịch bản truy tố, bắt giam, buộc nạn nhân phải chứng minh mình “trong sạch” bằng mọi cách.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ trong 2 tháng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tục phối hợp với công an phường, xã giải cứu nhiều vụ bắt cóc online.

Chiêu bài khống chế, gây áp lực tâm lý là thủ đoạn mới, tinh vi mà tội phạm mạng sử dụng. Nhóm lừa đảo thường nhắm đến học sinh, sinh viên. Khi bị thao túng tâm lý, nạn nhân dễ hoảng loạn, sẵn sàng làm theo hướng dẫn của kẻ xấu, thậm chí trộm tài sản của người thân đem bán để chuyển khoản “chứng minh vô tội” cho những kẻ giả danh công an, kiểm sát viên.

Thượng tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: “Khi thực hiện hành vi, chúng đã chuẩn bị, lên kịch bản rõ ràng từ thông tin thu nhận được của bị hại; khống chế, giám sát online, yêu cầu nạn nhân thực hiện theo và thay đổi kịch bản tùy theo diễn biến tâm lý để nạn nhân tin chuyện chúng dựng lên là thật. Thậm chí, để tạo niềm tin, chúng còn gọi video cho nạn nhân thấy cảnh phòng truyền thống, hội trường, người mặc trang phục Công an đang lấy lời khai”.

Quá trình điều tra cho thấy, hầu hết nạn nhân đã dùng chính tài khoản của mình để chuyển tiền.

Khi đã nhận được tiền, kẻ xấu tìm cách chiếm đoạt tối đa khả năng cung cấp của gia đình, sau đó cắt đứt liên lạc.

“Thủ đoạn ngày càng tinh vi và có nhiều vụ ép nạn nhân quay clip nhạy cảm. Khi đã có clip này, chúng gần như đạt ‘điều kiện tuyệt đối’ để buộc nạn nhân và gia đình làm theo mọi yêu cầu”, Thượng tá Lê Vấn lưu ý.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi cần làm việc, Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua Công an địa phương. Đặc biệt, cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra, không yêu cầu đến nơi vắng người.

Khi nhận cuộc gọi thông báo bị truy tố, có lệnh bắt… người dân cần bình tĩnh, không hoảng loạn; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu Zalo, Facebook, tài khoản ngân hàng.

Gia đình khi được thông báo con em “bị bắt cóc” cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để phối hợp, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu.