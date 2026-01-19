Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng tối và đêm 20/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và được tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, chấm dứt chuỗi ngày nắng ấm.

Trên đất liền, từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 21/1 trời chuyển rét. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng 22-23/1 khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1, thời tiết Hà Nội mưa rải rác, từ 21/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ 21/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, trong đó, phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ ngày 21/1, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Từ chiều tối 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động. Từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

"Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong hôm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng ấm. Từ chiều tối 20/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/1 đến ngày 28/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rải rác đến khoảng ngày 22/1. Từ ngày 21/1 trời rét, vùng núi, trung du có nơi rét đậm, trong đó, ngày 22-23/1 vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Riêng thời kỳ từ khoảng 21-24/1 có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Từ 22/1 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 19/1, TP Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C, cao nhất 24-26°C.

Ngày 20/1, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa. Nhiệt độ sáng và trưa 19-21°C, chiều 21-23°C. Buổi đêm khu vực này có lúc có mưa, trời rét, nhiệt độ dao động 16-18°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV, từ 19-25/1. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 21/1, chịu tác động của không khí lạnh, Hà Nội giảm nhiệt, ban ngày có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 17-19°C, chiều 16-18°C. Buổi đêm, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất phổ biến 12-14°C.

Ngày 22/1, ban ngày, khu vực này có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 14-15°C, chiều 15-16°C. Ban đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ 12-14°C.

Ngày 23/1, Hà Nội ban ngày nhiều mây, không mưa, nhiệt độ vẫn trong ngưỡng trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa 14-16°C, chiều 17-19°C. Buổi đêm, khu vực này duy trì hình thái thời tiết Không mưa, trời rét, nhiệt độ tăng nhẹ so với đêm trước, dao động 14-16°C.

Trong ngày 24/1, diễn biến thời tiết Hà Nội tốt lên khi không mưa, chiều hửng nắng. Mặc dù nhiệt độ vẫn trong ngưỡng trời rét nhưng đã tăng nhẹ so với hôm trước. Nhiệt độ sáng và trưa 16-18°C, chiều 18-21°C. Ban đêm, Hà Nội Không mưa, trời rét, nhiệt độ 16-18°C.

Ngày 25/1, khu vực này không mưa, sáng sớm có sương mù, chiều hửng nắng. Trời rét, nhiệt độ sáng và trưa tăng lên 18-21°C, chiều 22-23°C. Buổi đêm, Hà Nội Không mưa, trời rét, nhiệt độ 16-18°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 26-28/1), thời tiết khu vực Hà Nội chủ yếu có mây, không mưa, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động 24-25°C, thấp nhất 18°C.