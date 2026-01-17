Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Từ tháng 11/2025 đến nửa đầu tháng 1/2026, có 8 đợt không khí lạnh tác động đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5/1 gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho khu vực Bắc Bộ từ 6-9/1.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 8-11°C, vùng núi 5-7°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C. Sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Trong tháng 2/2026, tháng có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí lạnh hoạt động yếu hơn nhiều năm nhưng vẫn có thể gây ra các đợt rét đậm, rét hại. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Nhận định thời tiết từ tháng 2 - 4/2026, cơ quan khí tượng cho hay, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu.

Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, hiện tượng ENSO khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng 15-25%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 2/2026.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Như vậy, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày sắp tới (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức từ 14 - 22/2/2026), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh.

Ngoài ra, Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2026 ở miền Đông Nam Bộ, sau đó xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ. Phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3/2026.

Từ khoảng tháng 4/2026, nắng nóng khả năng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng.

Cũng trong 3 tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4/2026 có nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1°C so với nhiều năm.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn tại các tỉnh, thành tại miền Bắc tập trung trong khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, tương đương trung bình nhiều năm. Trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa trái mùa.

Từ tháng 2-4/2026, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức xấp xỉ (trên) so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 0,5 cơn, không có cơn nào đổ bộ vào đất liền).