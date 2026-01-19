Dự báo thời tiết 19/1: Miền Bắc nắng ấm trước khi liên tiếp đón không khí lạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/1/2026

Ngày 19/1, Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất dao động ngưỡng 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ rải rác xuất hiện ở các khu vực này, đặc biệt vùng núi cao làm giảm tầm nhìn.

Đến trưa chiều, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế trời nắng ấm, nhiệt độ tăng lên cao nhất 22-26°C, có nơi vượt mức 26°C.

Ngày 19/1, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối 20-22/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ khả năng có mưa, sau mưa vài nơi. Từ 21/1 Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong đó, ngày 22-23/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Trong hai ngày 19-20/1, thời tiết Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều tối và đêm 20-22/01, khu vực này chịu ảnh hưởng không khí lạnh nên xuất hiện mưa. Ngày 21 đến 25/1, Hà Nội chuyển rét cả ngày, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-14°C, cao nhất ban ngày khoảng 16-18°C.

Ngoài ra, trong ngày 19/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tiếp diễn chuỗi ngày đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/1/2026

TP Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.