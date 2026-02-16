Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, khoảng gần sáng 17/2 (sáng mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ. Khoảng từ chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định thời tiết cả nước từ nay đến đêm Giao thừa. (Ảnh minh hoạ)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ (mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Từ đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 17-19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Từ 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết đêm Giao thừa đến mùng 6 Tết

Thời tiết Bắc Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 16/2 (ngày và đêm 29 tháng Chạp) Mưa vài nơi, chiều trời nắng, trong đó, Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm trời lạnh. Cao nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Từ 17-19/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, từ đêm 17/2 (từ đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất 19-23°C, khu Tây Bắc 23-26°C, có nơi trên 26°C. Thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Từ 20-22/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 22-26°C, khu Tây Bắc có nơi trên 27°C, trong đó, ngày 20/2 phổ biến 20-24°C.

Thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 16/2 (ngày và đêm 29 tháng Chạp) Ngày mưa vài nơi, chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng trời lạnh. Cao nhất 25-27°C.

Thấp nhất 19-21°C. Từ 17-19/2 (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17/02 (từ đêm 1 Tết) trời rét. Cao nhất 20-23°C.

Thấp nhất 17-19°C. Từ 20-22/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết) Mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất 23-26°C, ngày 20/2 dao động 22-24°C.

Thấp nhất 18-20°C.

Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Ngày và đêm 16/2 (ngày và đêm 29 tháng Chạp) Mưa vài nơi, chiều trời nắng. Cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Thấp nhất 19-22°C. Từ 17-20/2 (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 24-27°C.

Thấp nhất 18-21°C. Từ 21-22/2 (từ mùng 5 đến mùng 6 Tết) Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Cao nhất 25-28°C.

Thấp nhất 19-22°C.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 16-22/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, trong đó, phía Bắc từ 17-20/2 (từ mùng 1 đến mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nhất 27-31°C, phía Bắc từ 18-20/2 (từ mùng 2 đến mùng 4 Tết) 25-28°C.

Thấp nhất 20-24°C.

Thời tiết cao nguyên Trung Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 16-22/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Cao nhất 27-31°C, có nơi trên 31°C.

Thấp nhất 16-20°C.

Thời tiết Nam Bộ

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Từ 16-22/2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ít mưa, ngày trời nắng. Cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 34°C.

Thấp nhất 23-26°C.