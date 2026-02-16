Dự báo thời tiết 29 Tết: Miền Bắc nắng đến 28°C trước khi đón không khí lạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/2/2026 (29 Tết)

Ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán), khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 16°C, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng khoảng 6°C, cao nhất 24-27°C.

Thời tiết và nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc Bộ cũng như dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, trong đó, khu Tây Bắc có thời điểm lên đến 31°C.

Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, miền Bắc đón nắng. (Ảnh minh hoạ)

Gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Hà Nội từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, khu vực này trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày mùng 1 Tết.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/2/2026 (29 Tết)

TP Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 34°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.