Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc chuyển mưa rét

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21°C.

Khoảng gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, khoảng từ chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ)

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2, Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm 17-19/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 17-19°C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh tràn về đúng mùng 1 Tết ít có khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 15/2 (28 Tết), thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi khi mưa nhỏ chỉ xuất hiện một vài nơi, chủ yếu lúc sáng và đêm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, cao nhất 25-27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tết và nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ (16/2 tức 29 Tết), khu vực này tiếp tục đón nắng đẹp, trời có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, dao động 20-26°C.

Trong 4 ngày đầu năm mới Bính Ngọ (17-20/2 tức mùng 1 đến mùng 4 Tết), đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa nhỏ, nhiệt độ cũng có sự biến động qua từng ngày. Theo đó, mùng 1 Tết, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội giảm còn 23°C, thấp nhất duy trì mức 20°C, trời chuyển rét từ đêm.

Sang mùng 2 Tết, nhiệt độ khu vực này tiếp tục giảm xuống cao nhất còn 20°C, thấp nhất 18°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối thấp, chỉ khoảng 2°C. Mùng 3 Tết, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội xu hướng tăng nhẹ, phổ biến 19-21°C.

Mùng 4 Tết, trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tăng lên mức 24°C thì nhiệt độ thấp nhất lại giảm nhẹ còn 18°C.

Mùng 5 Tết, thời tiết Hà Nội tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức 26°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 18°C.

Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 6 Tết), khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, thuận lợi để người dân quay trở lại Thủ đô làm việc, nhiệt độ cao nhất 26°C, thấp nhất 20°C.

Hai ngày đầu đi làm trở lại (23-24/2 - mùng 7, mùng 8 tháng Giêng), Hà Nội có mây, không mưa, trời hửng nắng, nhiệt độ trong ngày duy trì mức 20-26°C.