Dự báo thời tiết 28 Tết: Miền Bắc sáng rét trưa hửng nắng, miền Nam nắng nóng 34°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/2/2026 (28 Tết)

Ngày 15/2 (28 Tết), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế mưa nhỏ vài nơi, tập trung vào buổi sáng. Ngoài ra, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-21°C, vùng núi có nơi rét dưới 15°C.

Đến trưa chiều, khu vực này hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 25-28°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 7°C, trong đó, khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất dao động 28-31°C.

Ngày 28 Tết, từ Bắc vào Nam đón nắng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cùng ngày, thời tiết khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng khá thuận lợi khi ban ngày trời nắng, mưa rào chỉ xuất hiện ở vài nơi vào buổi đêm.

Trong khi cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa, sáng sớm và đêm trời rét, ban ngày nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 27-31°C thì khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/2/2026 (28 Tết)

TP Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.